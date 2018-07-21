Марс до и во время сильного пылевого шторма: изображения NASA

Новую пылевую бурю на Красной планете заметили в конце мая текущего года — тогда она была еще незначительной. После, однако, она стала расти, и к 20 июня уже приобрела глобальный масштаб — охватила всю планету. Из-за шторма — еще в середине прошлого месяца — на связь перестал выходить марсоход Opportunity (буря перекрывает аппарату доступ к свету — и солнечные панели не могут генерировать энергию в необходимом количестве).

Марс до и во время сильного пылевого шторма: изображения NASA

NASA

Глобальные пылевые штормы на Марсе, по оценкам ученых, происходят, как правило, каждые шесть-восемь лет. Впрочем, об этих явлениях известно не так много — специалисты по?прежнему точно не знают, почему такие бури формируются и каким образом развиваются. В скором времени, однако, NASA получит новые данные, которые позволят лучше изучить данные вопросы.

Ровер Opportunity больше не выходит на связь, но у NASA есть и другие устройства — марсоход Curiosity, использующий ядерный генератор и потому не боящийся бури, а также орбитальные аппараты. Так, инструмент Mars Color Imager на борту аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), как передает Engadget, картирует Марс каждый вечер, отслеживая эволюцию шторма. NASA опубликовало изображения, полученные данным инструментом: на них видно, как изменился облик планеты, когда буря стала глобальной.

Другой инструмент MRO — Mars Climate Sounder — измеряет температурные изменения атмосферы в ходе бури. Инструмент THEMIS на другом орбитальном аппарате NASA — Mars Odyssey — отслеживает атмосферную температуру и температуру поверхности Красной планеты, а также количество пыли в атмосфере. Еще один орбитальный аппарат NASA — MAVEN — изучает, каким образом шторм влияет на верхнюю атмосферу Марса, а ровер Curiosity изучает бурю с марсианской поверхности — исследуя ветры и пылевые частицы.

Таким образом, новые данные, возможно, помогут в будущем пролить свет на природу масштабных марсианских бурь. Новый шторм, по оценкам ученых, может длиться еще довольно долго; предполагается, что Opportunity получит доступ к солнечному свету и попробует вновь выйти на связь лишь в сентябре.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизньНа одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь
ВОЗ признала бекон канцерогеном
В позвоночнике женщины выросло гнездо паразитов: омерзительная находкаВ позвоночнике женщины выросло гнездо паразитов: омерзительная находка
Землетрясение в Мексике обнажило древний храм ацтековЗемлетрясение в Мексике обнажило древний храм ацтеков
В Израиле показали дрон-камикадзеВ Израиле показали дрон-камикадзе
Блок рекламы


Похожие новости
Марсоход «Кьюриосити» наткнулся на таинственное препятствиеМарсоход «Кьюриосити» наткнулся на таинственное препятствие
Спутник NASA начнет изучение гало Млечного ПутиСпутник NASA начнет изучение гало Млечного Пути
Телескоп VLT начал формировать изображения сверхвысокой чёткостиТелескоп VLT начал формировать изображения сверхвысокой чёткости
NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбитуNASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту
Шансов на возобновление работы марсохода Opportunity становится всё меньшеШансов на возобновление работы марсохода Opportunity становится всё меньше
Нейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в PhotoshopНейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в Photoshop
NASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколенияNASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколения
NASA показало необычную дюну на МарсеNASA показало необычную дюну на Марсе
NASA неправильно считает астероиды?NASA неправильно считает астероиды?
Пылевая буря на Марсе может поставить точку в миссии ровера OpportunityПылевая буря на Марсе может поставить точку в миссии ровера Opportunity
Последние новости
Подгружаем последние новости