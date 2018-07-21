Физики поставили рекорд скорости вращения

Две группы физиков из Швейцарии и США раскрутила наночастицы до рекордных скоростей — больше миллиарда оборотов в секунду. Швейцарские физики подвесили кремниевые наночастицы длиной 100 нм в глубоком вакууме, поймав их в лазерную ловушку, и облучили их поляризованным светом, заставив бешено крутиться вокруг своей оси.

Эксперимент американских ученых из университета Пердью (штат Индиана) был похож на швейцарский, но наночастицы имели форму гантели; авторы работы отмечают, что такая геометрия может позволить использовать быстро вращающиеся наночастицы для измерения малых масс.

Ученые раскручивали наночастицы не только для того, чтобы поставить рекорд. Теоретически с помощью таких вращающихся частиц можно измерять трение вакуума, которое создается за счет столкновения вращающегося тела с виртуальными частицами, которые постоянно возникают и аннигилируют в вакууме.

Препринты двух статей опубликованы (1, 2) в репозитории ArXiv.org; статьи готовятся к публикации в журнале Physical Review Letters.



