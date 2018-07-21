Роботы-пылесосы могут стать новым инструментом в руках шпионов

Роботы-пылесосы могут стать новым инструментом в руках шпионов

Исследование, проведённое специалистами компании Positive Technologies, говорит о том, что роботы-пылесосы с подключением к Интернету теоретически могут использоваться злоумышленниками для скрытого наблюдения за обитателями жилища.

Некоторые роботизированные пылесосы оснащаются видеокамерой, что позволяет владельцам удалённо наблюдать за своим домом через Интернет. Однако эта особенность может сыграть на руку преступникам.

Взломав программную часть пылесоса, злоумышленники получат высокотехнологичный шпионский инструмент. Устройство можно передвигать в нужную часть дома, вести видеонаблюдение и перехватывать данные в сетевом трафике.

Специалисты Positive Technologies уже обнаружили уязвимости, открывающие возможности для шпионажа, в роботах-пылесосах Dongguan Diqee 360. Проблемам могут быть также подвержены пылесосы, выпускаемые фирмой Dongguan Diqee для других компаний.

Роботы-пылесосы могут стать новым инструментом в руках шпионов

Более того, эксперты полагают, что уязвимости могут присутствовать в других IoT-устройствах на базе видеомодулей, использованных в пылесосах Dongguan Diqee 360. Это могут быть, скажем, камеры наружного видеонаблюдения, видеорегистраторы, «умные» дверные звонки и пр.

«Владельцы IoT-устройств не всегда меняют логин и пароль, установленные производителем. Проблема касается даже роутеров, где в 15 случаях из 100 оставляют заводские пароли. Поэтому исследованный пылесос, как и любой IoT-девайс, может пополнить армию ботнетов для участия в DDoS-атаках», — говорят специалисты Positive Technologies.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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