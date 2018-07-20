Самые большие рыбы в мире доживают до 130 лет

Для того, чтобы узнать, с какой скоростью растут китовые акулы, ученые десять лет подряд возвращались к одному и тому же берегу одного из островов Мальдивского архипелага, возле которого раз в год собираются китовые акулы. Кэмерон Перри (Cameron Perry), руководитель исследования, плавал с этими безобидными гигантами и измерял их рулеткой и лазерным дальномером и снимал на камеру. Всего Перри собрал данные о динамике роста 44 акул, в основном молодых; ученые узнавали отдельных особей по уникальному рисунку пятен на шкуре.

На основе собранных во время погружения данных ученые составили математическую модель, позволяющую определить возраст акулы по ее размерам. Согласно модели, самцы китовой акулы достигают половой зрелости к 25 году жизни и доживают до 130 лет. Предыдущие оценки, которые делались в основном на основании размеров позвонков, давали разброс от 79 до 174 лет. оценить Продолжительность жизни самок Перри не смог из-за недостатка данных.

Больше всего знание продолжительности жизни китовых акул нужно экологам и защитникам окружающей среды; это поможет оценить численность популяции и скорость ее восстановления. Китовые акулы встречаются с людьми редко, поэтому точных данных об их численности нет, но есть основания полагать, что это одна из самых редких рыб в океане. С 2016 года китовая акула внесена в список вымирающих видов Международной Красной книги.

Выводы Перри опубликованы в журнале Marine and Freshwater Research.



