"Укроборонпром" начал серийное производство термобарического оружия

Новый огнемет способен убивать противника даже за мощным укрытием.

Концерн "Укроборонпром" начал серийное производство термобарического пехотного огнемета РПО-16 (сделан государственным НИИ "Химических продуктов").

Его впервые показали в июле прошлого года.

РПО-16 оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Пресс-служба "Укроборонпрома" утверждает, что это оружие способно уничтожить противника даже за мощным укрытием и легкобронированную технику на расстоянии до километра. По своему фугасному действию граната калибром 93 мм эквивалентна артиллерийскому снаряду большого калибра.

Серийное производство РПО-16 осуществляется в кооперации трех предприятий "Укроборонпрома": шосткинского ГНИИ химических продуктов, расположенного там же "Импульса" и киевского "Артема".