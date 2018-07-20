Марсоход «Кьюриосити» наткнулся на таинственное препятствие

Марсоход «Кьюриосити» наткнулся на таинственное препятствие

Команда «Кьюриосити» выбрала неделю назад скалу для бурения и назвала ее Voyageurs. Марсоход должен был взять там образцы, но бур не смог пробиться в породу и застрял уже через несколько сантиметров.

За всю историю миссии «Кьюриосити» такая неудача его постигает впервые, так как раньше его буру поддавались все встреченные скальные породы. Недавно марсоход переехал в новую область, и возможно скалы там гораздо крепче, но ученые хотят знать почему.

«Может быть такая жесткость связана с водной химией в данной местности?» — спрашивает Марк Сальваторе, один из ученых в команде марсохода. — «Или же такая жесткость возникла в результате цементирования, когда богатая железом вода проникла в осадочные породы?»

В любом случае новые факты помогут ученым понять, каким был Марс миллионы лет назад до того, как превратился в пустыню, пусть марсоходу и не удалось взять образцы.

Через несколько недель ученые попытаются пробурить породу снова, уже в другом месте. Но в любом случае, даже если «Кьюриосити» опять потерпит неудачу, мы узнаем что-то новое о Марсе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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