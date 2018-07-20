В Израиле показали дрон-камикадзе

Израильская компания Israel Aerospace Industries провела демонстрационные испытания перспективного дрона-камикадзе, мультикоптера, который одинаково эффективно можно использовать как для разведки, так и для поражения целей.

Как сообщает Israel Defense, новый аппарат, выполненный складным, получил название Rotem.

При выполнении некоторых боевых задач может потребоваться проведение разведки и как можно скорейшее уничтожение обнаруженных целей противника. Для этих целей используются барражирующие боеприпасы, большинство из которых выполнены в виде беспилотников самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой частью.

К преимуществам барражирующих боеприпасов относятся не только ведение разведки и поражение обнаруженных целей, но и возможность отмены команды на уничтожение цели. В этом случае аппарат перестает лететь к цели, набирает высоту и начинает кружить в воздухе, ожидая новой команды оператора.

Дрон-камикадзе Rotem можно переносить в рюкзаке.

В сложенном виде размеры аппарата составляют всего 97 сантиметров в длину, 18 сантиметров в ширину и 13 сантиметров в высоту. О боевой части аппарата подробности не раскрываются.

В программное обеспечение беспилотника встроены несколько функций, включая экстренный возврат к оператору, полет к заданным координатам, полет по заданному маршруту, автоматические взлет и посадка, а также автоматический подрыв у цели. Вплоть до подрыва боевой части команду на уничтожение цели можно отменить.

В середине апреля текущего года американская компания AeroVironment представила систему взаимодействия разведывательных беспилотников RQ-20B Puma и барражирующих боеприпасов Switchblade. Благодаря такой системе беспилотник способен обнаруживать катера противника и передавать данные о них боеприпасу. Последний по команде оператора может обнаруженные катера уничтожать.

Источник: N+1


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