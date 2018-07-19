Ученые выделили три новых периода в геологической истории Земли

Ученые из Международной комиссии по стратиграфии (ICS) разделили геологическую историю Земли на три новых периода — Мегхалаий (Meghalayan), Нортгриппий (Northgrippian) и Гренландий (Greenlandian).

Об этом пишет Хайтек со ссылкой на BBC.

До сих пор исследователи, занимающияся геологическими и геохронологическими вопросами развития планеты, считали, что человечество живет в эпоху Голоцена (9610 до н.э. — наст.вр.). В рамки этого периода вписывались все изменения, происходящие с климатом и строением Земли.

Ученые из ICS предложили разделить Голоцен на три новых эпохи, каждая из которых фиксирует определенные климатические изменения. Мегхалаий, или поздний Голоцен, начался 4,2 тыс. лет назад и продолжался до 50-х годов прошлого века. Этот период начался с засухи, связанной с изменением уровня мирового океана — последствия этого явления ощутили на себе жители древнего Египта, Греции, Месопотамии и Китая.

Нортгриппий — средняя фаза Голоцена, — началась за 8,3 тыс. лет до Мегхалайи. В эту эпоху температура на поверхности Земли резко упала из-за таяния ледников и увеличения объемов пресной воды. Третья стадия, Гренландий, относится к концу Ледникового периода.

В сообщени ICS отмечается, что выделение новых периодов в геологической истории Земли станет самым важнейшим изменением в этой области за последние 10 тыс. лет.