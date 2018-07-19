Спутник NASA начнет изучение гало Млечного Пути

13 июля с Международной Космической Станции стартовал малый искусственный спутник Земли HaloSat.

Об этом говорится на сайте NASA, передает Naked Science.

Он поможет астрономам найти недостающую материю вселенной, изучая рентгеновские лучи гало Млечного Пути.

Основываясь на расчетах, соотносящихся с реликтовым излучением, ученые определили, что вселенная состоит из пяти процентов обычной материи (протонов, нейтронов и других субатомных частиц), 25 процентов темной материи и 70 процентов темной энергии. С расширением вселенной обычная материя охлаждалась, сливаясь в планеты, звезды и галактики. Однако расчетная масса этих объектов не соответствует тому, что предсказывали космологи.

Ученые предполагают, что пропавшая материя могла скрыться в горячем газе, скопившемся в галактическом гало. Галактическое гало – невидимая часть галактик, которая окружает каждую из них. Гало Млечного Пути нагревается до двух миллионов градусов Цельсия. При таких высоких температурах кислород производит рентгеновское излучение, которое и будет улавливать HaloSat.

Основная задача спутника — узнать форму гало Млечного Пути. Рентгеновские телескопы NASA наблюдают за индивидуальными источниками излучения, а HaloSat будет охватывать сто квадратных градусов. Такой разброс позволит определить, какой формы гало: сферической или похожей на «жареное яйцо». Понимание формы приведет ученых к массе гало, а это, в свою очередь, должно приблизить их к раскрытию тайны пропавшей материи.

Габариты спутника: 10 х 20 х 30 сантиметров, вес равен 12 килограммам. По информации Космического агентства, продолжительность миссий малых спутников CubeSat обычно составляет три года.

В апреле NASA вывело на орбиту спутник TESS (The Transiting Exoplanet Survey Satellite), который приступил к поиску планет в чужих звездных системах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытияПервый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия
На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизньНа одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь
Землетрясение в Мексике обнажило древний храм ацтековЗемлетрясение в Мексике обнажило древний храм ацтеков
Великобритания строит свой первый космодромВеликобритания строит свой первый космодром
Блок рекламы


Похожие новости
Астрономы открыли 12 спутников ЮпитераАстрономы открыли 12 спутников Юпитера
На спутнике Юпитера Ио обнаружен новый вулканНа спутнике Юпитера Ио обнаружен новый вулкан
NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбитуNASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту
NASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколенияNASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколения
С МКС запустили спутник-уборщик с сетью и гарпуномС МКС запустили спутник-уборщик с сетью и гарпуном
Маск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутникомМаск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутником
NASA показало необычную дюну на МарсеNASA показало необычную дюну на Марсе
NASA неправильно считает астероиды?NASA неправильно считает астероиды?
Американка судится с NASA за пробирку лунной пыли
NASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млнNASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости