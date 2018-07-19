Украина завершила заводские испытания новой системы обнаружения подлодок

Система "Ятрань" - разработка Киевского НИИ гидроприборов.

Украина завершила заводские испытания новой системы обнаружения подлодок
Фото: ukroboronprom.com.ua

Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов во время международных учений "Си Бриз-2018" завершил заводские испытания новой радиогидроакустической системы "Ятрань", предназначенной для обнаружения подводных лодок противника.

Об этом сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", в состав которого входит НИИ.

Система "Ятрань" состоит из гидроакустических буев со сверхчувствительными сенсорами и цифрового центра обработки информации. "Система построена таким образом, что объединяет информацию из многих буев и позволяет полностью контролировать большую акваторию и оперативно передавать координаты целей для уничтожения", - рассказал директор института Юрий Меленко.

Буи работают в пассивном режиме и незаметны для противника.

Дальше "Ятрань" ждут государственные испытания и, в случае заказа, серийное производство.

Напомним, что накануне "Укроборонпром" сообщил о начале производства "натовских" боеприпасов для автоматического гранатомета.


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