Rolls-Royce разрабатывает крошечных роботов-тараканов для осмотра двигателей самолётов

Rolls-Royce разрабатывает крошечных роботов-тараканов для осмотра двигателей самолётов

Компания Rolls-Royce продемонстрировала на международном авиационно-космическом салоне «Фарнборо-2018» свою новую разработку — прототипов крошечных роботов-тараканов, которых можно будет использовать для осмотра внутри авиационных двигателей, чтобы выявить и устранить неисправности.

Для работы над проектом Rolls-Royce объединила усилия со специалистами по робототехнике Гарвардского университета (США) и Ноттингемского университета (Англия).

По словам представителя Rolls-Royce Джеймса Келла (James Kell), миниатюрная технология поможет повысить качество техобслуживания самолётов, ускорив продолжительность осмотра и устранив необходимость снятия и разборки двигателя для проведения проверки его состояния.

Rolls-Royce разрабатывает крошечных роботов-тараканов для осмотра двигателей самолётов

Выступая на авиасалоне, Келл отметил, что крошечные роботы помогут инженерам сэкономить массу времени при осмотре. «Если бы мы это делали обычным способом, это заняло бы у нас пять часов; с маленькими роботами, кто знает, это может занять пять минут», — добавил он.

Научный сотрудник Гарвардского университета Себастьян де Риваз (Sebastian de Rivaz) рассказал, что прообразом для конструкции крошечного робота стал таракан, и что разработка роботизированных жучков ведётся на протяжении восьми лет. Он добавил, что следующим шагом будет установка в роботах камер и уменьшение их размера до 15 мм.

Также специалисты Rolls-Royce работают над созданием роботов-змей, которые будут достаточно гибкими для перемещения по двигателю в качестве эндоскопа. Они будут проникать через камеру сгорания, выявлять повреждения и удалять остатки мусора. Ещё одна модель робота-змеи будет использоваться для выполнения временного заплаточного ремонта в случае необходимости.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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