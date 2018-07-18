Rolls-Royce разрабатывает крошечных роботов-тараканов для осмотра двигателей самолётов

Компания Rolls-Royce продемонстрировала на международном авиационно-космическом салоне «Фарнборо-2018» свою новую разработку — прототипов крошечных роботов-тараканов, которых можно будет использовать для осмотра внутри авиационных двигателей, чтобы выявить и устранить неисправности.

Для работы над проектом Rolls-Royce объединила усилия со специалистами по робототехнике Гарвардского университета (США) и Ноттингемского университета (Англия).

По словам представителя Rolls-Royce Джеймса Келла (James Kell), миниатюрная технология поможет повысить качество техобслуживания самолётов, ускорив продолжительность осмотра и устранив необходимость снятия и разборки двигателя для проведения проверки его состояния.

Выступая на авиасалоне, Келл отметил, что крошечные роботы помогут инженерам сэкономить массу времени при осмотре. «Если бы мы это делали обычным способом, это заняло бы у нас пять часов; с маленькими роботами, кто знает, это может занять пять минут», — добавил он.

Научный сотрудник Гарвардского университета Себастьян де Риваз (Sebastian de Rivaz) рассказал, что прообразом для конструкции крошечного робота стал таракан, и что разработка роботизированных жучков ведётся на протяжении восьми лет. Он добавил, что следующим шагом будет установка в роботах камер и уменьшение их размера до 15 мм.

Также специалисты Rolls-Royce работают над созданием роботов-змей, которые будут достаточно гибкими для перемещения по двигателю в качестве эндоскопа. Они будут проникать через камеру сгорания, выявлять повреждения и удалять остатки мусора. Ещё одна модель робота-змеи будет использоваться для выполнения временного заплаточного ремонта в случае необходимости.



