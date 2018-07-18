"Укроборонпром" освоил производство "натовских" боеприпасов для автоматического гранатомета
Выстрелы делает шосткинский "Импульс".
Шосткинский казенный завод "Импульс" начал серийное производство боеприпасов ВГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета.
Об этом говорится на сайте концерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие.
ВГОФ-40 - граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует стандарту НАТО. В большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинской армии, сейчас используются 30-мм гранаты. Они имею меньшую мощность и разлет осколков.
Также "Импульс" освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ВГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава, и осваивает производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подствольных гранатометов.
Партнером шосткинского предприятия является ЧАО "Кузница на Рыбальском" президента Петра Порошенко.
Напомним, что в 2017 году в Украине завершились государственные испытания гранатомета УАГ-40, разработанного КБ "Точные механизмы" под 40-мм снаряды.
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18.07.2018 14:07