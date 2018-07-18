Европейцы испытали новый ракетный двигатель

Двигатель P120C длиной 13,5 метра и диаметром 3,4 метра изготовлен с использованием композитных материалов. Он придёт на смену нынешнему двигателю P80, обеспечив двукратный прирост тяги: один P120C предназначен для использования в качестве первой ступени ракеты Vega-C, а на ракете Ariane 6 два-четыре агрегата будут установлены в качестве боковых ускорителей. Испытания продолжались 140 секунд, в течение которых P120C продемонстрировал максимальную тягу в 4650 килоньютонов. В ходе теста воспроизвели работу силовой установки в период от старта ракеты до отсоединения первой ступени или бокового ускорителя. Следующий тест двигателя состоится в конце нынешнего года.



