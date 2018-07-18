Астрономы открыли 12 спутников Юпитера

Во вторник, 17 июля Международный астрономический союз анонсировал открытие 12 ранее неизвестных спутников Юпитера. Астрономы Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института Карнеги и его коллеги искали Планету-9, гипотетическое небесное тело, вращающееся вокруг Солнца за орбитой Нептуна. Для этого ученые наблюдали дальние регионы Солнечной системы с помощью очень чувствительного инструмента Dark Energy Camera четырехметрового телескопа Blanco Межамериканской обсерватории Серра-Толло в Чили. По воле случая в поле наблюдения телескопа оказался Юпитер, и астрономы обнаружили в окрестностях планеты 12 небесных тел, не поддававшихся идентификации. На подтверждение орбит этих тел ушло около года; оказалось, что все они вращаются вокруг Юпитера и, следовательно, являются его спутниками.

Теперь мы знаем о 79 спутниках Юпитера. По удалению от планеты и направлению движения их делят на две группы. Спутники первой группы находятся ближе к к Юпитеру и вращаются вокруг него в том же направлении, в котором Юпитер вращается вокруг своей оси; более удаленные спутники второй группы называются ретроградными из-за ретроградного (противоположного направлению вращения Юпитера) направления их движения по орбите. Девять из двенадцати новых спутников — ретроградные, еще два вращаются в том же направлении, что и планета-гигант, и входят в группу ближайших к планете спутников.

ROBERTO MOLAR-CANDANOSA/CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE

Особый интерес для ученых представляет один из новых спутников, который находится на слишком большом расстоянии от Юпитера, чтобы входить в группу проградных спутников, но вращается в том же направлении, что и планета. Этот объект получил название Валетудо — по римскому имени богини здоровья (в греческом и более распространенном в русскоязычной литературе варианте — Гигиея).

Валетудо вращается среди ретроградных спутников, но летит навстречу им, поэтому астрономы считают, что рано или поздно он столкнется с другим небесным телом. Столкновение будет заметно даже с Земли; правда, предсказать, когда оно произойдет, ученые пока не берутся. Имена для 11 из 12 новых спутников Юпитера пока не предложены.

Предполагается, что внутренние проградные спутники сформировались из вещества диска, окружавшего молодой Юпитер; ретроградные спутники считаются осколками трех ретроградных крупных спутников, которые рассыпались на куски в результате столкновения с другими космическими телами, притянутыми гравитацией Юпитера — возможно, кометой или астероидом. Рассматривался также вариант столкновения трех ретроградных спутников друг с другом. А вот вероятность того, что причиной разрушения больших ретроградных лун стал улетевший далеко от Юпитера проградный спутник, казалось очень маловероятным, поэтому орбита Валетудо дает астрономам основание пересмотреть свои гипотезы происхождения ретроградных спутников Юпитера.



