Великобритания строит свой первый космодром

Великобритания строит свой первый космодром

Министр экономики Великобритании Грег Кларк объявил об этом решении в понедельник на Международном авиашоу в Фарнборо. Государство выделит Highlands and Islands Enterprise, государственному агентству по вопросам развития, 2,5 миллиона фунтов на разработку космодрома. По плану тот должен быть готов уже в начале 2020-х годов.

В общем, правительство Великобритании выделит 50 миллионов фунтов грантами на разработку программы местных запусков. Британская компания Orbex получит 5,5 миллионов на постройку нового типа ракет, а Lockheed Martin — 23,5 миллионов фунтов на строительство самого космодрома и запуск первой ракеты.

Космодром в Шотландии будет создан для запуска небольших ракет, способных выводить на орбиту малые спутники (наноспутники и кубсаты), которые могут делать многое, начиная от прогнозов погоды до интернет-связи. Эксперты предсказывают, что уже в ближайшем будущем спрос на них резко возрастет.

Великобритания строит свой первый космодром


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые создали лекарство для удаления из организма престарелых клетокУченые создали лекарство для удаления из организма престарелых клеток
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытияПервый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия
Астрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 летАстрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 лет
Проекты Google Loon и Wing станут отдельными компаниями в составе AlphabetПроекты Google Loon и Wing станут отдельными компаниями в составе Alphabet
Блок рекламы


Похожие новости
Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытияПервый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия
Virgin Galactic будет использовать космодром в Италии для космического туризмаVirgin Galactic будет использовать космодром в Италии для космического туризма
Tesla построит самое крупное в своей истории хранилище энергииTesla построит самое крупное в своей истории хранилище энергии
Маск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутникомМаск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутником
В Оксфорде запустят первый университет на блокчейнеВ Оксфорде запустят первый университет на блокчейне
Норман: первый в мире искусственный интеллект-психопатНорман: первый в мире искусственный интеллект-психопат
В MIT построили первый «струйный» 3D-принтерВ MIT построили первый «струйный» 3D-принтер
У Виагры обнаружены противораковые свойстваУ Виагры обнаружены противораковые свойства
NASA построит корабль для защиты Земли от астероидовNASA построит корабль для защиты Земли от астероидов
Украина предложила построить космодром в АвстралииУкраина предложила построить космодром в Австралии
Последние новости
Подгружаем последние новости