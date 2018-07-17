В Чернигове обнаружили старинное семиярусный кладбище

Найденное христианское кладбище сформировалось после нашествия монголов.

Черниговские археологи во время раскопок мыса Елецкой горы нашли обломки керамической посуды эпохи бронзы, раннего железа, славянского времени, а также старинное христианское кладбище, которое достигает семи ярусов.

Фото: #facebook#.com/allisscorp

Об этом сообщила кандидат исторических наук, доцент Института истории, этнологии и правоведения Национального университета "Черниговский коллегиум" Елена Черненко.

По ее словам, Елецкая гора была одним из древнейших заселенных участков в пределах современного Чернигова. Черненко рассказала, что найденное христианское кладбище сформировалось после нашествия монголов.

Фото: #facebook#.com/allisscorp

"Оно функционировало непрерывно в течение многих веков (по крайней мере до XIX в.), в результате чего образовалось до 7 ярусов могил, которые перекрывают и прорезают друг друга", - написала она в Facebook.

По словам доцента, это кладбище не упоминается ни в одном из письменных источников, вероятно из-за того, что оно не было монастырским.

Между могил археологи также обнаружили более древние объекты - 10-11 веков.

Фото: #facebook#.com/allisscorp

Как сообщалось, 13-летний мальчик и его учитель нашли клад Гарольда I Синезубого.


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