32 лучшие фотографии звездного неба 2018

32 лучшие фотографии звездного неба 2018

Сегодня стали известны имена призеров австралийского конкурса фотографий звездного неба David Malin Awards; главный приз достался фотографу Люку Тцарке (Luke Tscharke) за снимок Млечного Пути над озером на острове Тасмания (выше).

32 лучшие фотографии звездного неба 2018

32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018
32 лучшие фотографии звездного неба 2018

Конкурс назван в честь австралийского астронома и фотографа Дэвида Маллина, создателя нескольких новаторских методик фотографирования звездного неба. Благодаря одной из этих методик Маллин открыл спиральную галактику, которую назвали в его честь — Mallin 1.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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