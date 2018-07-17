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32 лучшие фотографии звездного неба 2018 Сегодня стали известны имена призеров австралийского конкурса фотографий звездного неба David Malin Awards; главный приз достался фотографу Люку Тцарке (Luke Tscharke) за снимок Млечного Пути над озером на острове Тасмания (выше). Конкурс назван в честь австралийского астронома и фотографа Дэвида Маллина, создателя нескольких новаторских методик фотографирования звездного неба. Благодаря одной из этих методик Маллин открыл спиральную галактику, которую назвали в его честь — Mallin 1.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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