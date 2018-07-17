Землетрясение в Мексике обнажило древний храм ацтеков

Археологи обнаружили древний храм ацтеков, скрытый в пирамиде Теопанцолко в центральной Мексике.

Об этом сообщает BBC. Ученые сделали открытие, когда изучали повреждения, вызванные прошлогодним землетрясением.

В сентябре 2017 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое привело к гибели почти 370 людей. Его эпицентр находился в 55 километрах к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 120 километрах от Мехико. Стихийное бедствие вызвало разрушения в штате Морелос, где находится ацтекская пирамида Теопанцолко (Teopanzolco), посвященная богу дождя Тлалоку и богу войны Уицилопочтли. Она была построена около 1300 года нашей эры. Когда археологи отправились к памятнику, чтобы с помощью радара оценить ущерб, нанесенный ему землетрясением, они обнаружили древний храм, скрывавшийся на глубине двух метров от поверхности.

Обнаруженный исследователями храм относится к среднему постклассическому периоду, он был сооружен между 1150 и 1200 годом. В ширину постройка достигает 6 метров, а в длину — 4 метров. Она была создана людьми культуры Тлаюика (Tlahuica), населявшими центральную Мексику за несколько столетий до и во время прибытия испанских колонизаторов за материк (1100 — 1521 годы). По мнению ученых, древний храм может быть самым ранним, на сегодняшний день, свидетельством заселения территории современного штата Морелос — это важная находка, которая представляет собой очень раннюю стадию ацтекского периода.

То, что храм был построен под пирамидой, не стало сюрпризом для ученых — это была довольно частая практика в древности. Стены храма были найдены рядом с останками лепного столба, который когда-то поддерживал крышу. Из-за влаги покрытие стен оказалось почти разрушено, но археологам удалось спасти некоторые фрагменты для изучения. Кроме того, внутри храма также нашли курильницу и осколки керамических изделий.

Источник: N+1


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