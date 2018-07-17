На спутнике Юпитера Ио обнаружен новый вулкан

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что на Ио, одном из крупнейших спутников Юпитера, возможно, обнаружен новый вулкан.

Впервые вулканическая активность на Ио была выявлена в 1979 году космическим зондом «Вояджер-1». Названный спутник Юпитера — самое вулканически активное тело в Солнечной системе. Недра Ио разогреваются периодическими приливными деформациями, возникающими из-за вытянутости орбиты.

Как сообщает NASA, на наличие ещё одного вулкана на Ио указывает источник тепла, обнаруженный вблизи южного полюса спутника. Этот источник удалось идентифицировать благодаря данным, переданным с борта межпланетной станции «Юнона» (Juno).

Наблюдения выполнены с применением инструмента Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM). Данные были получены ещё в декабре прошлого года, когда «Юнона» находилась на расстоянии приблизительно 470 тыс. км от Ио.

Любопытно, что обнаруженный источник тепла располагается всего в 300 км от ранее идентифицированного вулкана. Всего же на Ио на сегодняшний день обнаружены более 150 активных вулканов.



