Ученые назвали основы математического анализа в школе лишней тратой времени

Американские исследователи сравнили, насколько хорошо могли справиться с курсом математического анализа студенты колледжей и вузов, и выяснили, что производные и интегралы куда лучше давались тем, кто не изучал эти темы в школе

Исследование опубликовано в журнале Journal for Research in Mathematics Education, кратко об этом пишет Science Alert.

Если элементарная школьная арифметика, простые задачки и уравнения помогают нам в повседневных делах, то владение основами математического анализа, интегральным исчислением и производными такой популярностью похвастаться не может.

В США это называется calculus и преподается начиная со старших классов средней школы. Эту область математики ввели в школьную программу в годы холодной войны: стране нужны были инженеры, а для них эти разделы математики просто необходимы. Впоследствии школьную программу несколько упростили, но небольшая часть матанализа осталась, и редко пользуется любовью школьников.

После школы те, кто поступает на естественно-научные и технические специальности в колледжах, находится матанализ учат заново и более углубленно. То есть, «основы» преподаются дважды, впервые еще в школе, второй — в колледже или университете.

Долгое время господствовало представление о том, что школьный вводный курс упрощает обучение тем, кому находится матанализ будет полезен в дальнейшем обучении.

Чтобы понять, действительно ли это так, двое американских ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики провели самое масштабное исследование на эту тему.

Они пригласили в 133 колледжей и вузов данные об успеваемости студентов, а самих студентов попросили заполнить анкеты о том, как они учились в школе, проходили интегралы и производные; в анкетах также были вопросы о доходах семьи и образование родителей. Всего ученые обработали данные 6207 первокурсников со всех штатов.

Оказалось, что лучше университетский курс «улавливали» те студенты, которые не изучали находится матанализ в школе вообще или же это был совсем короткий промежуток времени.

Те, кого готовили в старших классах, с большей вероятностью заваливали экзамены. Эта закономерность не срабатывает только с теми студентами, оценки которых в принципе невысокие. Отличники изучали курс матанализа тем лучше, чем больше часов потратили в школе на другие вещи — тригонометрию и линейную алгебру.