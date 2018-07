SpaceX обновила корабль для «ловли» головного обтекателя ракеты

SpaceX завершила модернизацию корабля Mr. Steven, который получил сеть, в четыре раза превосходящую по размеру предыдущую. Предполагается, что таким образом удастся более удачно ловить падающие части головного обтекателя ракеты: пока Mr. Steven это не удавалось — например, во время февральского запуска Falcon 9 обтекатель немного (на несколько сотен метров) «промахнулся» и упал в воду. (Обтекатель находится в верхней части ракеты; когда последняя оказывается в космосе, обтекатель разделяется на части, которые падают на Землю.)

SpaceX

Mr. Steven—now with more net. SpaceX’s fairing recovery vessel has been fitted with a 4x larger net ahead of its next recovery attempt targeted for later this month. https://t.co/cjXvzg1H70pic.twitter.com/AdAwPP30OU

— SpaceX (@SpaceX) 13 июля 2018 г.