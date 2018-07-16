Ученые опровергли известную гипотезу о происхождении людей в Африке

homo-erectus

Ученые Оксфордского университета (Великобритания) и Института истории человека Макса Планка (Германия) пришли к выводу, что Homo sapiens эволюционировали сразу из нескольких групп архаичных людей, обитавших в Африке.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org

Хотя подавляющее большинство антропологов склоняется к тому, что «колыбелью» человечества была Африка, существуют разногласия по поводу того, как на Черном континенте происходила эволюция человека. Самая популярная гипотеза гласит, что современные люди произошли от одной популяции архантропов.

Однако, согласно гипотезе африканского мультирегионализма, архаичные предки человека в течение тысячелетий были разделены между собой лесами и пустынями, что породило большое разнообразие популяций древних людей. С течением времени происходило смешивание этих популяций, что в итоге привело к появлению современных Homo sapiens.

Опровергнута главная теория происхождения человека

По словам авторов новой научной работы, опубликованной в журнале Trends in Ecology and Evolution, вторую гипотезу подтверждает то, что каменные инструменты и другие древние артефакты, найденные в Африке, образуют обособленные группы в зависимости от их возраста и места обнаружения. Это указывает на то, что развитие человеческой культуры происходило в разное время в различных регионах континента.

Аналогичная картина наблюдается среди окаменелостей. Так, современные черты появляются у разных групп, и это подтверждает, что Homo sapiens появились благодаря взаимодействию между относительно обособленными популяциями архаичного человека. По словам исследователей, генетическое разнообразие в прошлом было столь высоко, что вряд ли могло поддерживаться одной популяцией.

Согласно африканской гипотезе, первые люди анатомически современного типа появились в Африке, откуда пошли разные ветви сапиенс, в том числе пигмеи и бушмены. Альтернативная гипотеза — мультирегиональная — утверждает, что все расы людей эволюционировали от отдельных групп архантропа Homo erectus, обитавшего в Евразии, однако она опровергается данными палеонтологии и палеогенетики. Гипотеза африканского мультирегионализма, по мнению ряда исследователей, является более жизнеспособной версией глобального мультирегионализма.

Источник: Публичные люди


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые создали лекарство для удаления из организма престарелых клетокУченые создали лекарство для удаления из организма престарелых клеток
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытияПервый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия
Астрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 летАстрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 лет
За год население Земли увеличилось на 83 млн человекЗа год население Земли увеличилось на 83 млн человек
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые выяснили меню Ледяного человекаУченые выяснили меню Ледяного человека
Ученые создали методику борьбы с раком с помощью ультразвукаУченые создали методику борьбы с раком с помощью ультразвука
Ученые создали лекарство для удаления из организма престарелых клетокУченые создали лекарство для удаления из организма престарелых клеток
Ученые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и ракомУченые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и раком
На Земле гораздо больше рек и озер, чем думали ученые: новое исследованиеНа Земле гораздо больше рек и озер, чем думали ученые: новое исследование
Ученые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во ВселеннойУченые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во Вселенной
ИИ «научился» отслеживать движения людей через стенуИИ «научился» отслеживать движения людей через стену
Люди поглупели: ученые зарегистрировали падение среднего уровня IQЛюди поглупели: ученые зарегистрировали падение среднего уровня IQ
Ученые заметили, как меняется средний уровень IQУченые заметили, как меняется средний уровень IQ
Ученые отследили 10 тысяч генов в клеткеУченые отследили 10 тысяч генов в клетке
Последние новости
Подгружаем последние новости