FDA одобрило лекарство от черной оспы

FDA одобрило лекарство от черной оспы

Оспа — единственная болезнь, от которой человечество сумело избавиться. В девятнадцатом веке от нее массово умирали дети и взрослые, процент смертности составлял около 20%. Созданная в ___ году вакцина и масштабные планы вакцинации населения всего мира позволили вычеркнуть эту болезнь из списка самых страшных угроз. Плоследний случай заболевания оспой был зарегистрирован в Сомали в 1977 году, а через три года ВОЗ объявила о победе над болезнью.

Несмотря на объявление победы, лекарства от оспы до сих пор не было, а места, где хранился смертоносный вирус оспы, есть — по крайней мере два: одно в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском, второе — одна из лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний в США в Атланте, штат Джорджия.

Эксперты уже несколько десятков лет высказываются против хранения опасных вирусов некоторые исселдования показывают, что даже на объектах с самой строгой системой безопасности эта система не всегда соблюдается. Опасения подогрел скандал 2014 года с забытыми в расформированной лаборатории контейнерами с вирусом оспы, найденными в штате Мэриленд.

После трагедии 11 сентября 2001 года в США всерьез взялись за работу над лекарством от оспы — главным образом из опасения, что вирус может попасть в руки терористов. В этом случае последствия могут быть очень серьезными: большая часть населения планеты младше сорока не привита от оспы, потому что вакцина переносится довольно тяжело. Вакцинируют только людей из групп риска — военных, сотрудников лабораторий, работникам детских учреждений и врачам-инфекционистам. Кроме того, некоторым группам населения — беременным женщинам, людям, проходящим химиотерапию, ВИЧ-инфицированным и людям с рядом иммунных заболеваний прививку делать вообще нельзя.

На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрила препарат тековиримат (Tpoxx). На людях, больных черной оспой, его никогда не испытывали — нет пациентов, но лекарство оказалось эффективно против оспы обезьян и кроликов, возбудители которых относятся к той же группе поксвирусов, что и возбудитель черной оспы. Испытание на 359 здоровых добровольцах не выявило никаких серьезных побочных эффектов препарата. Результаты исследований, полученные специалистами компании Siga Technologies, опубликованы в New England Journal of Medicine.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ученые создали лекарство для удаления из организма престарелых клетокУченые создали лекарство для удаления из организма престарелых клеток
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытияПервый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия
Астрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 летАстрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 лет
За год население Земли увеличилось на 83 млн человекЗа год население Земли увеличилось на 83 млн человек
Блок рекламы


Похожие новости
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
Ученые создали лекарство для удаления из организма престарелых клетокУченые создали лекарство для удаления из организма престарелых клеток
В США впервые одобрили лекарство из марихуаныВ США впервые одобрили лекарство из марихуаны
Астрономы впервые измерили силу магнитного поля у края черной дырыАстрономы впервые измерили силу магнитного поля у края черной дыры
Японцы создали лекарство, которое побеждает грипп всего лишь за один деньЯпонцы создали лекарство, которое побеждает грипп всего лишь за один день
В Америке создали лекарство, которое провоцирует регенерацию сердечных клетокВ Америке создали лекарство, которое провоцирует регенерацию сердечных клеток
Украинские ученые вместе с испанцами разрабатывают лекарство от ракаУкраинские ученые вместе с испанцами разрабатывают лекарство от рака
Генетики создают новое эффективное лекарство против СПИДаГенетики создают новое эффективное лекарство против СПИДа
Астрофизики определили точную массу сверхмассивной черной дырыАстрофизики определили точную массу сверхмассивной черной дыры
В США разработали уникальное лекарство от артритаВ США разработали уникальное лекарство от артрита
Последние новости
Подгружаем последние новости