FDA одобрило лекарство от черной оспы

Оспа — единственная болезнь, от которой человечество сумело избавиться. В девятнадцатом веке от нее массово умирали дети и взрослые, процент смертности составлял около 20%. Созданная в ___ году вакцина и масштабные планы вакцинации населения всего мира позволили вычеркнуть эту болезнь из списка самых страшных угроз. Плоследний случай заболевания оспой был зарегистрирован в Сомали в 1977 году, а через три года ВОЗ объявила о победе над болезнью.

Несмотря на объявление победы, лекарства от оспы до сих пор не было, а места, где хранился смертоносный вирус оспы, есть — по крайней мере два: одно в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском, второе — одна из лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний в США в Атланте, штат Джорджия.

Эксперты уже несколько десятков лет высказываются против хранения опасных вирусов некоторые исселдования показывают, что даже на объектах с самой строгой системой безопасности эта система не всегда соблюдается. Опасения подогрел скандал 2014 года с забытыми в расформированной лаборатории контейнерами с вирусом оспы, найденными в штате Мэриленд.

После трагедии 11 сентября 2001 года в США всерьез взялись за работу над лекарством от оспы — главным образом из опасения, что вирус может попасть в руки терористов. В этом случае последствия могут быть очень серьезными: большая часть населения планеты младше сорока не привита от оспы, потому что вакцина переносится довольно тяжело. Вакцинируют только людей из групп риска — военных, сотрудников лабораторий, работникам детских учреждений и врачам-инфекционистам. Кроме того, некоторым группам населения — беременным женщинам, людям, проходящим химиотерапию, ВИЧ-инфицированным и людям с рядом иммунных заболеваний прививку делать вообще нельзя.

На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрила препарат тековиримат (Tpoxx). На людях, больных черной оспой, его никогда не испытывали — нет пациентов, но лекарство оказалось эффективно против оспы обезьян и кроликов, возбудители которых относятся к той же группе поксвирусов, что и возбудитель черной оспы. Испытание на 359 здоровых добровольцах не выявило никаких серьезных побочных эффектов препарата. Результаты исследований, полученные специалистами компании Siga Technologies, опубликованы в New England Journal of Medicine.



