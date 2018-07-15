Телескоп «Джеймс Уэбб» поможет в исследовании атмосфер экзопланет

Телескоп «Джеймс Уэбб» поможет в исследовании атмосфер экзопланет

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) продолжает рассказывать о задачах, которые предстоит решать телескопу «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope).

Названный аппарат станет самой большой космической обсерваторией в истории — размер зеркала равен 6,5 метра. Запуск телескопа многократно переносился: сейчас вывести его в космос планируется в марте 2021 года.

Не так давно сообщалось, что «Джеймс Уэбб» в числе прочего займётся исследованием Большого красного пятна на Юпитере. Теперь в NASA рассказали, что аппарату предстоит изучить атмосферы экзопланет.

Целями телескопа «Джеймс Уэбб» станут некоторые газовые гиганты за пределами Солнечной системы, которые предстоит обнаружить аппарату TESS. Эта космическая обсерватория была запущена весной нынешнего года. Для обнаружения экзопланет будет применяться метод транзита. Миссия TESS рассчитана как минимум на два года: в течение этого времени аппарат, как ожидается, изучит окружение примерно 200 тыс. звёзд.

Телескоп «Джеймс Уэбб» поможет в исследовании атмосфер экзопланет

В перспективе учёные намерены задействовать телескоп «Джеймс Уэбб» для исследования планет, на которых теоретически может существовать жизнь. Специалисты будут изучать окрестности красных карликов — это самые распространённые объекты звёздного типа во Вселенной. Из-за низкой скорости сгорания водорода они имеют очень большую продолжительность жизни — от десятков миллиардов до десятков триллионов лет. А поэтому существует определённая вероятность наличия жизни в планетных системах таких звёзд.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые создали лекарство для удаления из организма престарелых клетокУченые создали лекарство для удаления из организма престарелых клеток
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
Астрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 летАстрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 лет
За год население Земли увеличилось на 83 млн человекЗа год население Земли увеличилось на 83 млн человек
Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытияПервый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия
Блок рекламы


Похожие новости
На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизньНа одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь
Астрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 летАстрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 лет
Космический телескоп «Кеплер» перевели в спящий режимКосмический телескоп «Кеплер» перевели в спящий режим
Эта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфереЭта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфере
Ученые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и ракомУченые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и раком
Климат двух экзопланет оказался похожим на земнойКлимат двух экзопланет оказался похожим на земной
Телескоп «Джеймс Уэбб» изучит Большое красное пятно на ЮпитереТелескоп «Джеймс Уэбб» изучит Большое красное пятно на Юпитере
Новый аппарат NASA поможет определить границы гелиосферыНовый аппарат NASA поможет определить границы гелиосферы
Ученые зафиксировали рост содержания фреона в атмосфере ЗемлиУченые зафиксировали рост содержания фреона в атмосфере Земли
Ученые зафиксировали рекордный уровень концентрации CO2 в атмосфереУченые зафиксировали рекордный уровень концентрации CO2 в атмосфере
Последние новости
Подгружаем последние новости