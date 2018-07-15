Телескоп «Джеймс Уэбб» поможет в исследовании атмосфер экзопланет

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) продолжает рассказывать о задачах, которые предстоит решать телескопу «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope).

Названный аппарат станет самой большой космической обсерваторией в истории — размер зеркала равен 6,5 метра. Запуск телескопа многократно переносился: сейчас вывести его в космос планируется в марте 2021 года.

Не так давно сообщалось, что «Джеймс Уэбб» в числе прочего займётся исследованием Большого красного пятна на Юпитере. Теперь в NASA рассказали, что аппарату предстоит изучить атмосферы экзопланет.

Целями телескопа «Джеймс Уэбб» станут некоторые газовые гиганты за пределами Солнечной системы, которые предстоит обнаружить аппарату TESS. Эта космическая обсерватория была запущена весной нынешнего года. Для обнаружения экзопланет будет применяться метод транзита. Миссия TESS рассчитана как минимум на два года: в течение этого времени аппарат, как ожидается, изучит окружение примерно 200 тыс. звёзд.

В перспективе учёные намерены задействовать телескоп «Джеймс Уэбб» для исследования планет, на которых теоретически может существовать жизнь. Специалисты будут изучать окрестности красных карликов — это самые распространённые объекты звёздного типа во Вселенной. Из-за низкой скорости сгорания водорода они имеют очень большую продолжительность жизни — от десятков миллиардов до десятков триллионов лет. А поэтому существует определённая вероятность наличия жизни в планетных системах таких звёзд.



