Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия

Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия

Выскоконтрастные черно-белые снимки наших костей являются эффективным инструментом, позволяющим выявить трещины и переломы. Однако с момента изобретения рентгена прошло уже 120 лет, и вот наконец технология получила долгожданное улучшение. Теперь медики получают не просто снимок, но цветное 3D-изображение всех тканей, что выводит качество диагностики на совершенно новый уровень.

Традиционный подход к визуализации внутренних органов пациента состоит в облучении организма рентгеновскими лучами. У этого ЭМ-излучения длина волны короче, чем у видимого спектра света, поэтому оно может без труда проникать сквозь мягкие ткани. Однако кости намного тверже и плотнее, а потому сквозь них лучи пройти не могут. Таким образом, отпечатки людей на пленке создают двухмерное изображение, которое отображает структуру костей внутри организма.

Новозеландская компания под названием Mars Bioimaging создала новый тип медицинского сканера, который работает аналогичным образом, но заимствует технологию, разработанную для Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе, для получения более подробных результатов. Микросхема Medipix3 работает аналогично датчику в вашей цифровой камере, но с одним отличием: она фиксирует и подсчитывает то, как частицы света попадают на каждый пиксель при открытии затвора.

Модифицированный чип может обнаруживать изменение длины волны при прохождении рентгеновских лучей через различные ткани тела. Это и позволяет сканеру различать кости, мышцы, жир, жидкости и инородные объекты, а специальное ПО преобразует сигналы в детализированное объемное изображение в цвете, фактически создавая трехмерную карту организма. Таким образом, пока врач ищет следы перелома или трещины, он также может провести диагностику других патологий, которые обычно нельзя увидеть на рентгеновском снимке.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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