NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту

NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту

Одними из крупнейших соперников в современной частной аэрокосмической отрасли являются Boeing и SpaceX. Несмотря на свою радикально отличающуюся культуру, аэрокосмический гигант и начинающая компания конкурируют за множество различных видов контрактов, и, быть может, самая сильная борьба разворачивается за контракты NASA.

В 2014 году как Boeing, так и SpaceX получили многомиллиардные поощрения (Boeing попросила и получила на 50 % больше финансирования), чтобы завершить разработку космических аппаратов для перевозки космонавтов на Международную космическую станцию в рамках программы коммерческих экипажей. С тех пор обе компании ввязались в гонку не только с целью избавить NASA от зависимости по отношению к РоSSии в деле вывода экипажей в космос, но и за звание первой частной компании в мире, которая выведет людей на орбиту.

NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту

Хотя и Boeing, и SpaceX установили различные даты запуска — сначала на 2017 год, а потом перенесли на 2018 и 2019 годы — NASA не сообщала публично, какая компания действительно идёт впереди в этой гонке. Теперь, однако, благодаря свежему докладу Управления подотчётности правительства США, стало известно календарное окно появления коммерческих экипажей по внутренним оценкам NASA.

Судя по всему, данные несколько устарели и относятся к анализу, проведённому в апреле 2018 года. Но всё же они любопытны. Согласно отчёту, NASA полагает, что Boeing и SpaceX собираются выполнить тестовые полёты без людей, затем испытательные полёты с экипажем, а только после этого пройти процесс сертификации, чтобы быть готовыми к оперативным запускам.

NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту

По оценкам анализа рисков, связанных с графиком, агентство считает, что Boeing достигнет последней вехи в период с 1 мая 2019 года по 30 августа 2020 года. Для SpaceX предполагаемый диапазон начинается 1 августа 2019 года и заканчивается 30 ноября 2020 года. Ориентировочно-усреднённая дата ожидаемого прохождения сертификации — декабрь 2019 года для Boeing и январь 2020 года для SpaceX.

Как видно, разница невелика, но в отчёте также указывается, что Boeing опережает соперника в подаче документов, необходимых для утверждения различных полётных систем и процессов. Журналисты ArsTechnica со ссылкой на свои источники подтверждают, что Boeing активнее и более плотно контактирует с NASA, а также лучше подготовлена к прохождению сложных процессов сертификации.

NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту

Этот отчёт был составлен, чтобы предупредить Конгресс США, что NASA не имеет плана действий по доставке своих экипажей на борт Международной космической станции в случае непредвиденных обстоятельств и задержек. Дело в том, что на ноябрь 2019 года назначен последний полёт роSSийского корабля «Союз», возвращающего с МКС американских космонавтов.

«В то время как NASA работает над потенциальными решениями, пока нет ясного плана действий в чрезвычайных ситуациях для устранения этого потенциального перерыва, — говорится в докладе. — Без жизнеспособного плана на случай непредвиденных обстоятельств NASAставит под угрозу достижение целей США и американских программ на МКС».

Базируясь на этом отчёте, Конгресс, возможно, заставит NASA простимулировать разработки или же продлить контракт с Россией ещё на несколько месяцев.

NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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