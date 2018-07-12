Украинцы завоевали 4-е место на международной олимпиаде по математике

Первое место завоевала команда США, втором - РоSSия, третье - Китай.

Украинцы завоевали 4-е место на международной олимпиаде по математике
Фото: moy-mir.ucoz.ru

Украинская команда заняла четвертое место на Международной математической олимпиаде, которая в этом году проходила в Румынии.

Об этом сообщает ZN.UA.

Все шестеро участников сборной завоевали медали - четыре золотых и две серебряных.

"Это впервые в истории Украина достигла такого результата", - рассказал руководитель команды, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Богдан Рублев.

"Все наши ученики и их учителя молодцы, показали непревзойденный результат", - добавил он.

Первое место завоевала команда США, втором - РоSSия, третье - Китай. Эти страны считаются неизменными лидерами в математических соревнованиях.

Ранее лучшим результатом Украины на Международной математической олимпиаде было 6-е место (в 2014, 2007 и 1997 годах).

Напомним, в феврале украинский ученый Владимиру Дринфельд получил израильскую премию Фонда Вольфа по математике в размере $100 тысяч. Награда присуждена за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые "имеют первостепенную важность" для теоретической физики, в частности теории струн. Украинский математик проводил исследования в соавторстве с еще одним ученым - Александером Бейлинсоном.

За 40 лет существования премию Вольфа получили 329 ученых со всего мира.

Ранее украинский математик Марина Вязовская получила престижную премию Салема за то, что "решила задачу, над которой ученые работали несколько веков".


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