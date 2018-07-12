Проекты Google Loon и Wing станут отдельными компаниями в составе Alphabet

Экспериментальные проекты Google Loon и Wing выйдут из подразделения X и станут независимыми компаниями в составе холдинга Alphabet. Они будут включены в сегмент Other Bets.

Сменив статус, Loon продолжит работать над предоставлением доступа к интернету с помощью высотных аэростатов, а Wing – над инициативами, связанными с дронами.

Loon

Миссией Loon с 2011 года является предоставление доступа к интернету жителям отдалённых районов планеты. Для этого используются высотные аэростаты, дрейфующие в атмосфере на высоте около 18 км. С их помощью создаётся высокоскоростная беспроводная сеть. Воздушные шары изготавливаются из высокопрочного гибкого пластика, а электроника аэростата питается от солнечных батарей.

Став одним из подразделений в составе Other Bets, Loon будет работать с мобильными операторами, правительствами и партнёрами над расширением доступа к интернету. Возглавит компанию Аластер Вестгарт (Alastair Westgarth).

Wing

Проект Wing, запущенный в 2012 году, представляет собой основанную на дронах систему доставки грузов. Текущий прототип оснащён 12 пропеллерами. Размах крыльев составляет 1 метр, а вес – около 5 кг. Дрон может перевозить грузы весом до 2 кг и работает от аккумулятора.

Беспилотники Google уже использовались для доставки медикаментов и продуктов питания в отдалённые районы.

Loon и Wing – это 5-я и 6-я компании в составе холдинга Alphabet, вышедшие из подразделения X. В числе остальных четырёх значатся Waymo (разработка автономных автомобилей), Verily (медицинские технологии), Chronicle (кибербезопасность) и Dandelion (геотермальная энергетика).