Ученые создали методику борьбы с раком с помощью ультразвука

В Оксфордском университете испытали методику точечной доставки химиотерапевтических препаратов в опухоль с помощью сфокусированного ультразвука.

Оксфордские исследователи успешно завершили первую фазу испытаний технологии доставки лекарственных препаратов в клетки опухолей печени с помощью ультразвукового луча. Методика помогла повысить концентрацию препарата в клетках по сравнению с традиционным введением лекарства. Описание технологии опубликовано в журнале The Lancet Oncology.

Химиотерапевтические препараты высокотоксичны, поэтому ученые работают над новыми способами точечной доставки таких лекарств — это позволит не повредить здоровые клетки организма. Ранее для этого предлагали использовать особые наночастицы и даже сперматозоиды.

В основе новой технологии лежит существующий метод доставки лекарств с помощью термочувствительных липосом. Липосомы — это искусственно создаваемые округлые «пузырьки» из нескольких слоев липидов (жиров), разделенных водными прослойками. Они могут проникать в клетки, где внутриклеточные органоиды разрушают оболочку «пузырька», выпуская его содержимое. Термочувствительные липосомы начинают разрушаться только при относительно высокой температуре — обычно выше 38 ?С, — чтобы препарат не покинул капсулу раньше времени.

Чтобы высвободить лекарство из такой липосомы, клетку-мишень необходимо точечно нагреть до нужной температуры. Авторы новой методики использовали для этого сфокусированный интенсивный ультразвук. В первом этапе исследований приняли участие 10 пациентов с неоперабельными опухолями печени, которые уже проходили курс традиционной химиотерапии. Им внутривенно ввели антибиотик доксорубицин, помещенный в термочувствительные липосомы, которые разрушаются при нагревании до 39,5 ?С.

По словам ученых, новая методика позволила доставлять препарат в клетки значительно эффективнее. Концентрация доксорубицина в опухолях после процедуры у семи из 10 пациентов оказалась в среднем в 3,7 раза выше, чем при традиционном введении. У оставшихся троих она была сопоставима с концентрацией при стандартной процедуре. Через две недели позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ-КТ) зафиксировала ответ нагретых клеток на терапию, при этом соседние клетки никак не изменились.