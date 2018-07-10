За год население Земли увеличилось на 83 млн человек
Каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей.
За год население планеты Земля увеличилось примерно на 83 млн и сейчас превышает 7,635 млрд человек.
Об этом сообщил немецкий фонд "Население Земли" (DSW), передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей.
Прирост населения особенно заметен в странах Африки. К 2050 году численность населения на континенте увеличится до 2,5 млрд человек с нынешних 1,3 млрд человек.
Одной из причин этого эксперты называют высокое количество случаев нежелательной беременности. По словам главы фонда Ренаты Бер, у половины женщин в странах южнее Сахары больше детей, чем они хотят, что обусловлено недостаточным уровнем просвещения и нехваткой контрацептивов.
"Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности мирового населения сократился бы примерно на четверть", - полагает Бер.
По данным Статистического управления Европейского союза, население ЕС к 1 января 2018 года выросло до 512,6 млн человек. За прошедший год в Евросоюзе на 5,3 млн смертей пришлось 5,1 млн новорожденных, а прирост - 1,1 млн человек обусловлен миграцией.
Наиболее населенной страной Евросоюза является Германия, в которой проживают 82,9 млн человек, далее следуют Франция (67,2 млн человек) и Великобритания (66,2 млн человек).
Число проживающих в городах к 2030 году увеличится на 1 млрд жителей и составит 5,2 млрд человек или 60% населения планеты, прогнозирует ООН. В настоящее время в мире есть 548 городов-миллионников, при этом количество жителей в 33 из них превышает 10 млн человек. К 2030 году число городов-миллионников увеличится до 703, а население 43 из них будет выше 10 млн жителей.
По данным ООН, крупнейшим городом мира является Токио с населением 37 млн человек, в Нью-Дели живут около 29 млн человек, в Шанхае - 26 млн человек. К 2030 году индийская столица станет самым населенным городом мира с 39 млн жителей.
Данные опубликованы в преддверии Всемирного дня народонаселения, который отмечается 11 июля.
Напомним, численность населения Украины в 2017 году сократилась до 42,4 млн человек.
По данным ООН, к 2050 году население Земли увеличится до 9,8 млрд человек. Причем Индия, Пакистан и еще семь стран будут составлять половину этого прироста.
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