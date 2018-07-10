Virgin Galactic будет использовать космодром в Италии для космического туризма

Virgin Galactic будет использовать космодром в Италии для космического туризма

На днях компания Virgin Galactic объявила, что заключила соглашение с двумя итальянскими аэрокосмическими компаниями, в рамках которого планирует в будущем развивать космический туризм в Италии. Речь идет о компании Altec, которая частично принадлежит Итальянскому космическому агентству (ASI), и частной компании Sitael — вместе с ними Virgin Galactic, как сообщается, намеревается использовать пока не достроенный космодром в Гротталье.

Отмечается, что аппарат, разработанный The Spaceship Company (дочерней компанией Virgin Galactic), будет использоваться на космодроме как для научных миссий, инициируемых, например, ASI, а также для частных, коммерческих полетов.

В последние месяцы Virgin Galactic активно тестировала новый космоплан VSS Unity. В начале апреля аппарат совершил первый полет с включением ракетного двигателя, а в конце мая выполнил второй такой полет. Это были первые полеты с включением двигателя корабля класса SpaceShipTwo с 2014 года, когда в результате крушения погиб один из двух пилотов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинский студент получил 500 000 грн на создание устройства для стабилизации электрического напряженияУкраинский студент получил 500 000 грн на создание устройства для стабилизации электрического напряжения
Первая в мире лазерная штурмовая винтовка сделана в КитаеПервая в мире лазерная штурмовая винтовка сделана в Китае
Пять самых горячих мест во ВселеннойПять самых горячих мест во Вселенной
Эта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфереЭта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфере
Аномалии на Уране могут быть результатом планетарного столкновенияАномалии на Уране могут быть результатом планетарного столкновения
Блок рекламы


Похожие новости
Пауки научились использовать электрополя, чтобы летать даже безветренную погодуПауки научились использовать электрополя, чтобы летать даже безветренную погоду
Эта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфереЭта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфере
Fujitsu будет использовать дроны для защиты исчезающих видов флоры и фауны в АвстралииFujitsu будет использовать дроны для защиты исчезающих видов флоры и фауны в Австралии
Еда на вынос будет доставлена беспилотным аппаратом в ШанхаеЕда на вынос будет доставлена беспилотным аппаратом в Шанхае
Ученые признались, что Марс будет очень тяжело колонизироватьУченые признались, что Марс будет очень тяжело колонизировать
Астрофизик предсказал, что будет после гибели человечестваАстрофизик предсказал, что будет после гибели человечества
Илон Маск показал окончательный дизайн космического корабля Crew DragonИлон Маск показал окончательный дизайн космического корабля Crew Dragon
В США тестируют автономных боевых дронов, которые будут использовать тактику "роя"В США тестируют автономных боевых дронов, которые будут использовать тактику "роя"
Из-за климатических изменений 70% территории Украины будет страдать от недостатка водыИз-за климатических изменений 70% территории Украины будет страдать от недостатка воды
Бороться с наркотической зависимостью можно будет с помощью специального устройстваБороться с наркотической зависимостью можно будет с помощью специального устройства
Последние новости
Подгружаем последние новости