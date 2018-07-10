Virgin Galactic будет использовать космодром в Италии для космического туризма

На днях компания Virgin Galactic объявила, что заключила соглашение с двумя итальянскими аэрокосмическими компаниями, в рамках которого планирует в будущем развивать космический туризм в Италии. Речь идет о компании Altec, которая частично принадлежит Итальянскому космическому агентству (ASI), и частной компании Sitael — вместе с ними Virgin Galactic, как сообщается, намеревается использовать пока не достроенный космодром в Гротталье.

Отмечается, что аппарат, разработанный The Spaceship Company (дочерней компанией Virgin Galactic), будет использоваться на космодроме как для научных миссий, инициируемых, например, ASI, а также для частных, коммерческих полетов.

В последние месяцы Virgin Galactic активно тестировала новый космоплан VSS Unity. В начале апреля аппарат совершил первый полет с включением ракетного двигателя, а в конце мая выполнил второй такой полет. Это были первые полеты с включением двигателя корабля класса SpaceShipTwo с 2014 года, когда в результате крушения погиб один из двух пилотов.



