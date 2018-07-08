В Китае спущены на воду два новых эсминца, которые могут быть вооружены электромагнитными пушками

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) вскоре получат ещё два эсминца типа 055. Во вторник два новых корабля были спущены на воду в Даляне (город на северо-востоке провинции Ляонин), и теперь у Китая есть четыре судна, которые способны усилить корабельные ударные группы.

Газета PLA Daily в среду сообщала, что за время постройки и к моменту начала эксплуатации новых авианосцев Китаю достаточно построить не более 10 эсминцев типа 055. Эсминцы типа 055 с водоизмещением в 13 тысяч тонн претендуют на звание крупнейших кораблей в Азии в своём классе

Действительно, Китай создаёт эсминцы один за другим. Эти суда способны выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны, наносить удары по наземным целям, а также уничтожать корабли и подводные лодки. Первые два корабля были построены на Цзяннаньском судостроительном заводе в Шанхае и спущены на воду в июне 2017 года и в апреле 2018 года.

Верфи в Даляне и Шанхае работают под руководством военно-промышленного конгломерата China State Shipbuilding Corporation.

За год у НОАК появилось четыре эсминца, и за это время авианосец «Liaoning» был подготовлен к выполнению боевых задач, а ещё один авианосец китайского производства прошёл ходовые испытания и к концу года будет сдан. Как правило, для сопровождения авианосца или боевой группы необходимо два-три эсминца.

В Пентагоне эсминцы типа 055 причислили к крейсерам.

Аналитики говорят, что эти сделанные в Китае огромные военные корабли при длине в 180 метров, максимальной ширине корпуса в 20 метров и водоизмещении в 13 тысяч тонн превосходят по размерам и массе американские ракетные крейсера типа «Ticonderoga» и эсминцы типа «Arleigh Burke», однако уступают по водоизмещению эсминцам типа «Zumwalt» (последние играют второстепенную роль при оказании огневой поддержки на море).

«После спуска на воду пройдут ходовые испытания, которые обычно занимают год. Таким образом, эсминец, вышедший в море в июне 2017 года, поступит на службу в конце этого года», – рассказал изданию Global Times контр-адмирал в отставке Ван Юнфей.

Популярный в Китае военный обозреватель и эксперт, а в прошлом – военнослужащий Второго артиллерийского корпуса НОАК, Сон Жонпин наделал много шума, заявив, что эсминцы типа 055 могут быть вооружены электромагнитными рельсовыми пушками.

Жонпин считает, что эсминцы типа 055 «лучше всего подходят» для установки китайских электромагнитных пушек в будущем, так как энергии электрической силовой установки хватит для запуска снарядов на гиперзвуковых скоростях.

На сегодня известно не так много информации об испытаниях передового оружия в НОАК. В этом году появились фотографии, на которых большой десантный корабль «Haiyang Shan» типа 072III идёт по реке Янцзы в городе Ухань, и на нём установлено оборудование, похожее на рельсовую пушку.