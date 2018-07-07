Космический телескоп «Кеплер» перевели в спящий режим

О том, что в скором времени у аппарата кончатся запасы топлива, NASA предупреждало еще в марте. Теперь же, находясь в спящем режиме, телескоп не будет проводить каких-либо научных наблюдений — он должен будет «переждать» до 2 августа, когда, согласно плану, передаст данные, собранные в последний 51 день, сообщает NASA.

С 12 мая «Кеплер» был сфокусирован на участке неба в направлении созвездия Рака — эту же область он наблюдал в 2015 году. Новые данные, полученные телескопом, как ожидается, помогут ученым подтвердить существование тех или иных экзопланет, замеченных в ходе первого изучения данного региона, а также, возможно, обнаружить новых кандидатов.

Космический телескоп «Кеплер» перевели в спящий режим

NASA

Аппарат «пробудят» в начале августа. Антенна телескопа будет направлена в сторону Земли для передачи необходимых данных. Если все пройдет удачно, предполагается, что «Кеплер» вновь начнет наблюдения 6 августа и будет продолжать их, работая на оставшемся топливе.

«Кеплер» был запущен в 2009 году. В 2013 году аппарат вышел из строя, однако через год специалисты NASA смогли возобновить его работу. В общей сложности телескоп обнаружил 2 650 подтвержденных экзопланет. Даже если «Кеплер» завершит работу в ближайшее время, имеется множество данных, собранных телескопом, которые ученым только предстоит проанализировать.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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