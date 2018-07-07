Фото дня: снимок DJI Mavic 2 просочился в Сеть

Фото дня: снимок DJI Mavic 2 просочился в Сеть

В Сети распространилась фотография, на которой якобы запечатлён грядущий дрон DJI Mavic 2. Интересно, что производитель называет новый аппарат Mavic 2, а не Mavic Pro 2, что указывает на вероятность выхода двух моделей. Если присмотреться к нижнему левому углу, то на столе можно заметить иной, менее габаритный подвес, что также говорит о подготовке минимум двух конфигураций дрона. Также это может указывать на систему сменных подвесов — возможно, DJI для бо?льшей гибкости хочет выпускать разные камеры для этого дрона (например, с объективом, имеющим иное фокусное расстояние).

Что ещё можно почерпнуть из фотографии? Во-первых, Mavic 2 явно стал более гладким по сравнению с Mavic Pro, хотя цветовая схема, складной механизм и общий контур остались прежними. Съёмная батарея размещена сверху и ближе к задней части — во всём аппарат напоминает больше оригинальный Mavic Pro, а не более компактный Mavic Air. Серебристые акценты в расцветке могут указывать на то, что запечатлена базовая или продвинутая модель. Флагманские дроны DJI, как правило, получают золотистые акценты.

Во-вторых, моторы Mavic 2 стали больше, — возможно, дрон сможет быстрее летать или дольше удерживаться в воздухе. Ещё можно обратить внимание на одну из камер противоаварийной системы, размещённую на правой грани сзади: по-видимому, дрон сможет замечать препятствия не только спереди, но и с других сторон. Наконец, запечатлены стандартные, а не «тихие» винты, как в DJI Mavic Pro Platinum.

Согласно слухам, Mavic 2 будет иметь конфигурации с сенсорами 1/1,7" и 1". Даже 1/1,7" — уже большой прогресс по сравнению с оригинальным Mavic Pro. Модель же с 1-дюймовой матрицей, вполне возможно, сможет превратить Phantom 4 Pro в громоздкое и устаревшее решение, предложив те же (а, быть может, и более продвинутые) возможности в существенно более компактном формате.

Если на фото запечатлён реальный продукт, когда DJI может представить это решение публике? Китайская компания планировала 18 июля провести мероприятие «See the Bigger Picture (Узри более полную картину)», но недавно сообщила о его переносе. Так или иначе, анонс может состояться уже летом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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