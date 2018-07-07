Пауки научились использовать электрополя, чтобы летать даже безветренную погоду

Пауки научились использовать электрополя, чтобы летать даже безветренную погоду

Пауки не могут летать, однако многие научились весьма неплохо планировать. Ученым давно было известно, что пауки плетут специальные «воздушные шары», чтобы перелетать с места на место, однако кое-что они упустили. Оказалось, что пауки умеют использовать электрические поля достаточной силы, чтобы отправить свой импровизированный дельтаплан в полет даже тогда, когда вокруг штиль!

Эрика Морли и Дэниел Роберт из Бристольского университета, Великобритания, изучают способы перемещения пауков посредством электричества с 2013 года. Они сосредоточили свои исследования на градиенте электрического потенциала (ГЭП) — стабильном электрическом поле, вращающемся вокруг Земли. Как заметил однажды ученый Ричард Фейнман, «земля заряжена отрицательно, а потенциал в воздухе положителен». Напряжение в воздухе поддерживается за счет гроз, поскольку в любой момент времени где-то на Земле всегда бушует гроза. Однако напряжение это на всей планете непостоянно. В безоблачный день оно может подниматься до 100 вольт на метр, а в грозу взлететь до целых 10 киловольт на метр.

Морли и Роберт решили выяснить, влияют ли на «воздушные шары» пауков эти электрические поля, а также узнать, как именно разница в напряжении скажется на паучьих перелетах. Для этого группа пауков была помещена на вертикальный полоски картона, имитирующие ветки и стебли растений, в центре пластикового стола. Как только ученые подали слабое напряжение, пауки начали вскарабкиваться на вершины полосок и занимать особую позу, выпячивая брюшные сегменты. Выглядит это весьма забавно, однако пауки не развлекаются — они встают так только в том случае, если собираются выстрелить паутиной. Некоторые из них и в самом деле отправились в полет, даже с учетом того, что в лаборатории не было никакого движения воздуха. Однако, стоило напряжению исчезнуть, как пауки успокоились и чувствительные волоски на их теле (т. н. трихоботрии) снова улеглись.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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