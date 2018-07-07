Аспирин замедляет развитие страшной болезни
Аспирин может смягчать проявления болезни Альцгеймера – быстропрогрессирующего заболевания, лечить которое крайне дорого и тяжело.
К такому выводу пришли неврологи из медицинского центра Университета Раш в США, пишет
По словам ученых, регулярный прием аспирина в отдельных случаях может запускать механизм восстановления клеточной структуры, ответственной за удаление «отходов» из головного мозга.
Испытания на животных показали, что аспирин способен смягчать патологию бляшек амилоидов у мышей и стимулировать лизосомы – компонент клеток животных, которые помогают удалять из организма клеточный мусор.
В рамках лабораторных испытаний ученые выяснили, что популярный и недорогой препарат способен облегчать боли и благотворно воздействовать на сердечно-сосудистую систему.
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06.07.2018 14:23