Видео дня: робот Cheetah 3 демонстрирует различные стили движения

Массачусетский технологический институт обнародовал видеоролик с демонстрацией возможностей четвероногого робота Cheetah 3 («Гепард»), способного передвигаться по пересечённой местности.

«Гепард» имеет особую конструкцию. В частности, «коленные» сочленения его конечностей могут выгибаться в обе стороны. Робот может перемещаться различными способами, к примеру, рысью и галопом.

На видео показано, как «Гепард» удерживает равновесие во время попыток исследователей сбить его с ног. Машина может подпрыгивать и заскакивать на довольно высокие препятствия.

Любопытно, что «Гепард» способен подниматься по ступенькам, не полагаясь на компьютерное зрение. Реализован такой режим благодаря специальным алгоритмам «контактного детектирования» объектов.

Ещё одна любопытная особенность робота — возможность ходьбы на трёх конечностях. Такой режим может оказаться полезным в случае повреждения одной из ног во время выполнения тех или иных задач.



