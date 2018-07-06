Видео дня: робот Cheetah 3 демонстрирует различные стили движения

Видео дня: робот Cheetah 3 демонстрирует различные стили движения

Массачусетский технологический институт обнародовал видеоролик с демонстрацией возможностей четвероногого робота Cheetah 3 («Гепард»), способного передвигаться по пересечённой местности.

«Гепард» имеет особую конструкцию. В частности, «коленные» сочленения его конечностей могут выгибаться в обе стороны. Робот может перемещаться различными способами, к примеру, рысью и галопом.

На видео показано, как «Гепард» удерживает равновесие во время попыток исследователей сбить его с ног. Машина может подпрыгивать и заскакивать на довольно высокие препятствия.

Видео дня: робот Cheetah 3 демонстрирует различные стили движения

Любопытно, что «Гепард» способен подниматься по ступенькам, не полагаясь на компьютерное зрение. Реализован такой режим благодаря специальным алгоритмам «контактного детектирования» объектов.

Ещё одна любопытная особенность робота — возможность ходьбы на трёх конечностях. Такой режим может оказаться полезным в случае повреждения одной из ног во время выполнения тех или иных задач.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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