Шансов на возобновление работы марсохода Opportunity становится всё меньше

Шансов на возобновление работы марсохода Opportunity становится всё меньше

Специалистам Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) не удаётся наладить связь с роботом Opportunity, который оказался в плену мощнейшей пылевой бури на Марсе.

Как мы уже сообщали, колоссальный шторм зародился на Марсе ещё в конце мая. Впоследствии буря охватила практически всю Красную планету. Из-за этого солнечные батареи Opportunity не способны вырабатывать необходимое количество энергии для поддержания работы бортовых систем.

Робот сейчас находится в спящем режиме. Он запрограммирован таким образом, чтобы периодически проверять уровень заряда аккумуляторов и посылать сообщения о текущем статусе на Землю. Увы, специалисты не получали сигналы с борта Opportunity уже несколько недель.

Шансов на возобновление работы марсохода Opportunity становится всё меньше

И хотя сотрудники NASA надеются на то, что Opportunity сможет возобновить работу, шансов на это становится всё меньше. Проблема заключается не только в том, что солнечные панели из-за пыли не могут вырабатывать энергию. В текущих условиях бортовая электроника может попросту выйти из строя из-за переохлаждения.

Так или иначе, но Opportunity уже многократно превысил свой срок службы, который изначально оценивался в 90 марсианских суток: на Красной планете робот трудится с января 2004 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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