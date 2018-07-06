Шансов на возобновление работы марсохода Opportunity становится всё меньше
Специалистам Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) не удаётся наладить связь с роботом Opportunity, который оказался в плену мощнейшей пылевой бури на Марсе.
Как мы уже сообщали, колоссальный шторм зародился на Марсе ещё в конце мая. Впоследствии буря охватила практически всю Красную планету. Из-за этого солнечные батареи Opportunity не способны вырабатывать необходимое количество энергии для поддержания работы бортовых систем.
Робот сейчас находится в спящем режиме. Он запрограммирован таким образом, чтобы периодически проверять уровень заряда аккумуляторов и посылать сообщения о текущем статусе на Землю. Увы, специалисты не получали сигналы с борта Opportunity уже несколько недель.
И хотя сотрудники NASA надеются на то, что Opportunity сможет возобновить работу, шансов на это становится всё меньше. Проблема заключается не только в том, что солнечные панели из-за пыли не могут вырабатывать энергию. В текущих условиях бортовая электроника может попросту выйти из строя из-за переохлаждения.
Так или иначе, но Opportunity уже многократно превысил свой срок службы, который изначально оценивался в 90 марсианских суток: на Красной планете робот трудится с января 2004 года.
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