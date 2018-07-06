Blue Origin: начало колонизации Луны уже в 2023 году

Blue Origin: начало колонизации Луны уже в 2023 году

Такое заявление сделал директор по развитию компании А. К. Чаранья, подчеркнув, что это станет «возвращением человека на Луну».

Blue Origin уже говорила, что у нее есть планы по колонизации Луны, а также по организации на Луне системы доставки, но раньше они туманно говорили о середине 2020-х. Теперь же у нас есть точная дата.

Впервые компания заговорила о планах по созданию лунной колонии еще в марте 2017 года. «Пора Америке вернуться на Луну — и на этот раз остаться там надолго — сказал Джефф Безос в интервью The Washington Post. — Постоянная обитаемая база на Луне — это трудная, но достойная задача. Я чувствую, что многие люди увлечены этим планом».

Тогда Blue Origin рассчитывала на поддержку NASA и правительства США. С тех пор она вошла в число 10 компаний, выбранных разделить грант в 10 млн долларов, выделенный NASA на лунные исследования. Именно этот грант и помог Blue Origin озвучить конкретные сроки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинский студент получил 500 000 грн на создание устройства для стабилизации электрического напряженияУкраинский студент получил 500 000 грн на создание устройства для стабилизации электрического напряжения
Тайная школа Илона Маска: чему учат «детей будущего» в стенах SpaceXТайная школа Илона Маска: чему учат «детей будущего» в стенах SpaceX
Гигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взглядаГигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взгляда
SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранееSpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранее
Физики доказали правоту Эйнштейна, превратив галактику в гравитационную линзуФизики доказали правоту Эйнштейна, превратив галактику в гравитационную линзу
Блок рекламы


Похожие новости
Мировой AR/VR-рынок в 2018 году ожидает практически двукратный ростМировой AR/VR-рынок в 2018 году ожидает практически двукратный рост
Boston Dynamics начнет продавать роботов в 2019 годуBoston Dynamics начнет продавать роботов в 2019 году
В недрах Луны может быть вода, – японские ученыеВ недрах Луны может быть вода, – японские ученые
Космический отель начнет принимать первых туристов в 2022 годуКосмический отель начнет принимать первых туристов в 2022 году
Ученые рассказали, какие технологии они собираются использовать для колонизации МарсаУченые рассказали, какие технологии они собираются использовать для колонизации Марса
В Госкосмосе надеются запустить первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь" в этом годуВ Госкосмосе надеются запустить первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь" в этом году
На Луне достаточно запасов воды для ее колонизации, - ученыеНа Луне достаточно запасов воды для ее колонизации, - ученые
В 2018 году индийская компания организует полет на ЛунуВ 2018 году индийская компания организует полет на Луну
Благодаря SpaceX уже в этом году на Луне снова будут людиБлагодаря SpaceX уже в этом году на Луне снова будут люди
Первые люди высадятся на Марсе к 2032 году - миссия Mars OneПервые люди высадятся на Марсе к 2032 году - миссия Mars One
Последние новости
Подгружаем последние новости