Blue Origin: начало колонизации Луны уже в 2023 году

Такое заявление сделал директор по развитию компании А. К. Чаранья, подчеркнув, что это станет «возвращением человека на Луну».

Blue Origin уже говорила, что у нее есть планы по колонизации Луны, а также по организации на Луне системы доставки, но раньше они туманно говорили о середине 2020-х. Теперь же у нас есть точная дата.

Впервые компания заговорила о планах по созданию лунной колонии еще в марте 2017 года. «Пора Америке вернуться на Луну — и на этот раз остаться там надолго — сказал Джефф Безос в интервью The Washington Post. — Постоянная обитаемая база на Луне — это трудная, но достойная задача. Я чувствую, что многие люди увлечены этим планом».

Тогда Blue Origin рассчитывала на поддержку NASA и правительства США . С тех пор она вошла в число 10 компаний, выбранных разделить грант в 10 млн долларов, выделенный NASA на лунные исследования. Именно этот грант и помог Blue Origin озвучить конкретные сроки.



