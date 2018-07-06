Почему коалы питаются ядовитыми листьями и не страдают от хламидий

Представьте себе, что лизнув, к примеру, кусок сыра и почувствовав его запах вы тут же можете узнать его пищевую ценность. Полезная способность, не правда ли? Именно так и поступают коалы, правда с одним небольшим нюансом: их рацион составляют преимущественно листья эвкалипта, настолько ядовитые, что большинство других млекопитающих рискуют умереть от такой трапезы. Поэтому среди австралийской фауны коалы слывут настоящими гурманами. Но как им это удается?

После секвенирования генов коалы (Phascolarctos cinereus), ученые смогли выделить активные группы генов в сердце, печени и прочих органах животных. Они установили, что у сумчатых зверьков есть ряд отличительных особенностей: к примеру, у них значительно расширен спектр вкусовых рецепторов, отвечающих за оттенки горького вкуса. Кроме того, у них есть дополнительный набор генов, отвечающих за определение состава сока листьев и восприятие сладкого. Эти и некоторые другие особенности позволяют коалам с высокой точностью оценивать питательную ценность их закуски. Кроме того, именно они и позволяют провести детоксикацию листьев и сделать их пригодными для употребления в пищу. Новое исследование опубликовано в Nature Genetics.

Все эти меры крайне необходимы, поскольку листья эвкалипта низкокалорийны и у коалы, если она не будет питаться лучшими листьями, может не хватить энергии на обычный дневной моцион. Но даже в том случае, если зверек плотно пообедал, ему приходится спать или просто отдыхать по 22 часа в сутки. Кстати, генетический анализ также показал, что иммунная система коал реагирует также на… хламидий. Эти бактерии, передающиеся половым путем, начали паразитировать в организмах европейцев всего несколько столетий назад. Возможно, именно организм коалы станет ключом к разработке универсальной вакцины.



