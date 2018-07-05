Робот, печатающий и рисующий на песке

Робот создан испанским изобретателем Айвеном Мирандой. Текст, созданный роботом, выглядит как растровый шрифт из 1960-х и 1970-х годов, и это вполне обосновано. Миранда использовал линейный приводной механизм на больших колесах, который медленно двигается по одной колонке за раз. Он пишет вертикально, делая углубления в песке.

Проблема в скорости. Большая часть видео сделана на ускорении, так как иначе это был бы крайне утомительный процесс. На пляже или в пустыне это может представлять большую проблему, так как ветер может стереть надпись, прежде чем она будет закончена.

Но как говорит сам Миранда на видео, это лишь первое испытание. Теперь, когда первая версия закончена, в последующих моделях можно будет заняться скоростью.



