Украинский студент получил 500 000 грн на создание устройства для стабилизации электрического напряжения

Студент третьего курса Одесского национального политехнического университета Михаил Химченко получил 500 000 грн в рамках стипендиальной программы CIG R&D LAB 2017-2018 университета и Chernovetskyi Investment Group. Средства он потратит на создание и массовое производство инверторного стабилизатора напряжения. Об этом AIN.UA сообщили представители программы.

Разработка решает проблему перепадов электрического напряжения и нестабильного электропитания и создана, в первую очередь, для защиты газовых котлов. Химченко работал над ним в течение десяти месяцев совместно с отцом Юрием и научным руководителем, преподавателем университета Игорем Блиновым.

По подсчетам авторов проекта, количество газовых котлов с электрическим управлением в украинских домах составляет около 7,5 млн. Они отмечают, что проблема защиты этого чувствительного к перепадам напряжения оборудования стоит довольно остро. Создатели устройства будут предлагать продукт на украинском рынке по доступной цене — около 4000 грн. Они подчеркивают, что по своим техническим характеристикам и качеству оно не уступает дорогостоящим европейским аналогам.

CIG R&D LAB — образовательная стипендиальная программа, направленная на помощь участникам в создании инновационных разработок. В 2017-18 учебном году прошел пилотный проект программы, а на следующий уже запланирована новая.