Эта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфере
В земной атмосфере постоянно появляются высокоэнергетические частицы, которые мы называем космическим излучением. Эти частицы заряжены, поэтому в магнитном поле Земли постоянно меняют траекторию; из-за этого определить их источники невозможно. На этой неделе астрофизики указали на один из возможных районов происхождения космического излучения: Эту Киля, двойную звезду в 7500 световых годах от Земли.
В радиусе 10 тысяч световых лет от Солнца двойная система Эты Киля — самая яркая и массивная. Ее центральная звезда весит как 90 Солнц, вторая — как 30; обе интенсивно теряют вещество в мощных потоках звездного ветра. Там, где потоки вещества сталкиваются, частицы излучают в рентгеновском и гамма-диапазоне. Несколько лет назад обсерватория Ферми зарегистрировала периодические вспышки более мощного, чем обычно.
В новой статье группа астрофизиков представила данные космической рентгеновской обсерватории NASA NuSTAR, наблюдавшей Эту Киля с 2014 по 2016 год. Эти наблюдения подтвердили существование особо ярких вспышек рентгеновского излучения в районе Эты Киля. Ученые полагают, что это излучение рождается в районах столкновения звездного ветра обеих звезд двойной системы, когда электроны получают дополнительную энергию собственного излучения звезд. разогнанные до скорости, близкой к скорости света, эти электроны излучают в жестком рентгене и могут долетать до Земли.
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04.07.2018 06:23