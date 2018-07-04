Первая в мире лазерная штурмовая винтовка сделана в Китае

Первая в мире лазерная штурмовая винтовка сделана в Китае

ZKZM-500 — это штурмовая лазерная винтовка, информация о которой появилась недавно в газете South China Morning Post. Согласно статье, винтовка сейчас имеет довольно угловатую форму, питается от литиевой батареи, причем на одной способна произвести до 1000 выстрелов, каждый из которых может длиться до двух секунд.

Винтовка классифицируется как нелетальное оружие, но производит энергетический луч, невидимый для человеческого глаза, который может проходить сквозь стекло и вызывать мгновенное воспламенение человеческой кожи и тканей. Согласно описанию, оружие способно прожечь одежду за долю секунды, вызывая невероятную боль.

Весит винтовка 3 кг, а стреляет на расстояние в 800 метров, при этом она совершенно бесшумная и не имеет отдачи. Как утверждают разработчики, луч винтовки достаточно мощен, чтобы воспламенить горючее в баллонах. Винтовка уже готова для массового производства и скоро поступит на вооружение антитерростических подразделений Народной милиции Китая. Известна даже цена. Стоимость производства одной такой винтовки составляет около 100 000 юаней (15 000 долларов)

Несмотря на подробно описанные эффекты прожигания объектов, в статье нет упоминания активной мощности в ваттах. Как известно, в США также активно экспериментируют с лазерным оружием, но пока у них получились только огромные многокиловаттные установки с весом порядка 3?5 кг на киловатт мощности которые можно установить на машину, самолет или корабль, причем их эффективность до сих пор находится под большим вопросом. Интересно также, как в ZKZM-500 решена проблема охлаждения, так как по идее после нескольких выстрелов винтовка должна разогреться настолько, что ей понадобится отдельная охлаждающая установка.

По описанию такая винтовка может выпустить 1000 выстрелов по две секунды, то есть стрелять лазером примерно 33 минуты, с одной литиевой батареи, что вызывает определенные сомнения. Впрочем, в статье не указано, каких размеров эта батарея и находится ли она непосредственно в винтовке, а не снаружи. Если верен второй вариант, то, возможно, реальное использование ZKZM-500 будет крайне затруднено, или же она будет функционировать скорее в качестве стационарного орудия, чем штурмового.

В общем, пока описание винтовки вызывает немало вопросов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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