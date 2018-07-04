Контроль генных модификаций: самый простой способ в мире

Биологический выключатель, который запускает экспрессию любого белка, изобрели ученые из Университета Бата и университета Кардиффа. Такой выключатель может контролировать механизмы генетической модификации, когда придется регулировать каскады генетических изменений в целых популяциях.

Новый метод работает для любого белка и использует дешевую, нетоксичную аминокислоту, сходную с лизином. Режим активации требует аминокислоты под названием ВОС.

В отличие от других уже созданных выключателей подобного рода новый метод не использует антибиотиков и к тому же не «течет». Под этим термином подразумевается ситуация, в которой экспрессия белков идет даже в отключенном состоянии, что часто бывает, когда их пытаются контролировать температурой и светом.

Такой метод может, например, применяться в технологии генного драйва. В случае генного драйва все потомки сексуально размножающихся видов наследуют определенный генетический сегмент, преодолевая стандартную долю в 50% наследования, которая происходит при стандартном размножении.

Генный драйв способен переносить в популяции характеристики вне зависимости от того, полезны или нет. Например, уже были сделаны попытки распространить среди комаров ген, делающий самок бесплодными, чтобы уничтожить популяцию насекомых, разносящих малярию.

Проблема в том, что активированный генный драйв трудно или просто невозможно остановить, и он может работать на тех территориях, где его присутствие нежелательно, что может обернуться настоящей экологической катастрофой. Регулирование подобных изменений с помощью выключателей Cas9 BOC способно решить эту проблему.



