Пять самых горячих мест во Вселенной

Пять самых горячих мест во Вселенной

1. Большой взрыв

Побить это температурный рекорд вряд ли удастся; в момент рождения наша Вселенная имела температуру около 1032 К, и под словом «момент» мы здесь подразумеваем не секунду, а планковскую единицу времени, равную 5 10-44 секунды. В это буквально неизмеримо короткое время Вселенная была так горяча, что мы понятия не имеем, по каким законам она существовала; на таких энергиях не существуют даже фундаментальные частицы.

2. БАК

Второе место в списке самых горячих мест (или моментов времени, в данном случае разницы нет) после Большого Взрыва занимает наша голубая планета. В 2012 году на Большом Адронном коллайдере физики столкнули разогнанные до 99% скорости света тяжелые ионы и на краткое мгновение получили температуру в 5,5 триллионов Кельвин (5*1012) (или градусов Цельсия — на таких масштабах это одно и то же).

3. Нейтронные звезды

1011 К — такова температура внутри новорожденой нейтронной звезды. Вещество при такой температуре совсем не похоже на привычные нам формы. Недра нейтронных звезд состоят из бурлящего «супа» электронов, нейтронов и других элементов. Всего за несколько минут звезда остывает до 10 9 К, а за первые сто лет существования — еще на порядок.

4. Ядерный взрыв

Температура внутри огненного шара ядерного взрыва составляет около 20 000 К. Это больше, чем температура на поверхности большинства звезд главной последовательности.

5. Самые горячие звезды (кроме нейтронных)

Температура поверхности Солнца — около шести тысяч градусов, но это не предел для звезд; самая горячая из известных на сегодняшний день звезд, WR 102 в созвездии Стрельца, раскалена до 210 000 К — это в десять раз горячее атомного взрыва. Таких горячих звезд сравнительно немного (в Млечном Пути их нашли около сотни, еще столько же в других галактиках), они в 10?15 раз массивнее Солнца и намного ярче него.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зафиксирован неизвестный космический феноменЗафиксирован неизвестный космический феномен
Ученые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во ВселеннойУченые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во Вселенной
Станция «Хаябуса-2» добралась до астероида РюгуСтанция «Хаябуса-2» добралась до астероида Рюгу
Гигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взглядаГигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взгляда
SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранееSpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранее
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во ВселеннойУченые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во Вселенной
Найдена недостающая часть ВселеннойНайдена недостающая часть Вселенной
Будущее медицины: вирусы вместо антибиотиковБудущее медицины: вирусы вместо антибиотиков
История звездообразования во Вселенной может быть пересмотренаИстория звездообразования во Вселенной может быть пересмотрена
Для техпроцессов с нормами 3 нм вместо медных проводников понадобятся другие металлыДля техпроцессов с нормами 3 нм вместо медных проводников понадобятся другие металлы
Обнаружена одна из самых массивных нейтронных звездОбнаружена одна из самых массивных нейтронных звезд
10 самых впечатляющих подводных находок10 самых впечатляющих подводных находок
10 самых долгоживущих организмов Земли10 самых долгоживущих организмов Земли
Стало известно место тестового трека Hyperloop в Днепре. Остальные вопросы остаются без ответаСтало известно место тестового трека Hyperloop в Днепре. Остальные вопросы остаются без ответа
В Днепре определили место для тестовой площадки "украинского гиперлупа"В Днепре определили место для тестовой площадки "украинского гиперлупа"
Последние новости
Подгружаем последние новости