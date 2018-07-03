Ученые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и раком

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Австралийские ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) обнаружили ген, который играет важную роль в иммунной системе организма и борьбе с инфекциями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Xinhua.

По словам сотрудника CSIRO Кэмерона Стюарта, этому гену более 500 миллионов лет, однако его обнаружение может поспособствовать появлению новых способов лечения целого ряда болезней, в том числе рака, диабета и ревматоидного артрита.

«Наша иммунная система производит белок под названием цитокин, который способствует ее укреплению и мешает развитию вирусов и других болезнетворных организмов», — заявил Стюарт.

По словам ученых, открытый ими ген C6orf106 регулирует этот процесс, отключая генерацию определенных цитокинов, чтобы ответ иммунной системы на раздражители не вышел из-под контроля.


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