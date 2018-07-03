Ученые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и раком
Австралийские ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) обнаружили ген, который играет важную роль в иммунной системе организма и борьбе с инфекциями.
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По словам сотрудника CSIRO Кэмерона Стюарта, этому гену более 500 миллионов лет, однако его обнаружение может поспособствовать появлению новых способов лечения целого ряда болезней, в том числе рака, диабета и ревматоидного артрита.
«Наша иммунная система производит белок под названием цитокин, который способствует ее укреплению и мешает развитию вирусов и других болезнетворных организмов», — заявил Стюарт.
По словам ученых, открытый ими ген C6orf106 регулирует этот процесс, отключая генерацию определенных цитокинов, чтобы ответ иммунной системы на раздражители не вышел из-под контроля.
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