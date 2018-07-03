Зонд Dawn получил детальные снимки кратера Оккатор на Церере

Еще три года назад Dawn смог обнаружить на Церере необычно яркие пятна в центре ударного кратера Оккатор. (Пятно, находящееся в центре кратера, получило название «факула Цереалий», а пятна, располагающиеся восточнее, получили название «факулы Виналий».) Ученые выяснили, что эти пятна состоят в основном из обычной соды (карбоната натрия). По предположению ученых, под кратером может находиться резервуар воды, богатой солями; при этом образование пятен может быть связано с криовулканическими процессами, в результате которых вместе с потоком жидкости на поверхность выбрасывается большое количество соли.

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

Теперь же, находясь всего приблизительно в 35 километрах от поверхности Цереры, Dawn смог с более близкого расстояния разглядеть кратер. На одном из изображений, опубликованных NASA, показаны окрестности факулы Цереалий, а на другом — осыпающийся северный вал Оккатора; кроме того, Dawn заснял с небольшой высоты и факулы Виналий. В дальнейшем, как надеются в NASA, с помощью данных, полученных зондом, удастся лучше понять происхождение ярких пятен.

Зонд Dawn был запущен в 2007 году. Сначала, в течение нескольких лет, он находился в пути к поясу астероидов, располагающемуся между Марсом и Юпитером. Потом, в 2011 году, сделал первую фотографию астероида Веста и пробыл на орбиту объекта на протяжении года. После этого он отправился к Церере и достиг ее в 2015 году. Теперь Dawn находится на финальной орбите вокруг карликовой планете; ожидается, что он проработает еще некоторое время, прежде чем у него закончится топливо — это должно произойти ориентировочно уже этой осенью.



