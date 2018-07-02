Тайная школа Илона Маска: чему учат «детей будущего» в стенах SpaceX

Тайная школа Илона Маска: чему учат «детей будущего» в стенах SpaceX

В офисных помещениях SpaceX помимо лабораторий и вычислительных центров нашлось место и еще одному весьма интересному учреждению. Для пяти своих сыновей Илон Маск основал школу, в которой поначалу было всего восемь учеников. Школа получила название Ad Astra (лат. «К звездам»). Несмотря на то, что Маск и его компания получили чрезвычайную медийность, общественности долгое время было ничего не известно об этой школе. При этом Ad Astra никогда не была секретным проектом — у нее есть вполне заурядный сайт, стандартный для западных школ.

Однако сама школа далека от привычных стандартов. Сейчас в ней учится около 40 человек. В школе не ставят оценок, и дети от 4 до 7 лет учатся в группах. В ней не преподают спортивные дисциплины и не занимаются искусством, хотя, по словам самого Илона, один из учеников «пожалуй, объективно самый талантливый скрипач в мире из тех, кто младше 12 лет». Кроме этого, детей не обучают иностранным языкам, поскольку Маск верит в то, что уже в ближайшем будущем технологии синхронного перевода сделают эти знания бесполезными.

Самое интересное в Ad Astra — это ее учебная программа. Ученики изучают системы искусственного интеллекта и сами учатся составлять «умные» алгоритмы. Сюда же входят и вопросы этики: к примеру, группе студентов предоставляется гипотетическая ситуация с заводом, загрязняющим природный водоем, а ученикам предстоит разобраться в том, кто на самом деле виноват в нарушении экологических норм. Отличительной чертой изучения научных дисциплин также является значительный перевес в сторону прикладных ее сторон. Детям разрешено оснащать самодельных роботов огнеметами и ЭМ-пушками, устраивать химические опыты со взрывами и конструировать настоящие огнеметы. Кроме того, для стимула предпринимательских способностей в школе введена своя валюта Astra, благодаря которой ученики могут торговать друг с другом.

По словам Маска, школа вряд ли сможет вместить в себя больше 50 человек. Ее существование, согласно докладу портала Ars Technica, обходится в $475 000, а целью является воспитание детей вопреки распространенному «конвеерному» методу обучения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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