Климат двух экзопланет оказался похожим на земной

Климат двух экзопланет оказался похожим на земной

В 2014 году астрофизики подвердили существование возле красного карлика Kepler-186 четырех экзопланет. Одна из них, самая дальняя от звезды, Kepler-186 f, стала первой известной науке землеподобной (то есть сопоставимой с Землей по размерам) планетой, расположенной не слишком далеко и не слишком близко к своему солнце для того, чтобы на ее поверхности могла существовать жидкая вода.

Район, в котором излучения звезды достаточно для того, чтобы растопить лед, но недостаточно для того, чтобы выпарить всю воду с поверхности, называют обитаемой зоной звезды; это не значит, что на планете в обитаемой зоне кто-то живет, но значит, что теоретически там может существовать жизнь — по крайней мере в знакомых нам формах.

В новом исследовании, опубликованном в Astronomical Journal, группа астрофизиков доказывает, что жизнь на Kepler-186 f имеет еще больше шансов на существование, чем считалось ранее. Создав на основе данных наблюдений Kepler и наземных телескопов математическую модель вращения планет вокруг Kepler-186, ученые установили, что наклон орбиты планеты, скорее всего, довольно стабилен и невелик.

От наклона оси вращения планеты в большой степени зависит ее климат — распределение климатических зонд и разница экстремальных температур; недавние расчеты показали, что если бы земная ось была наклонена чуть больше, Земля не была бы теплой и влажной, а быстро превратилась бы в ледяной шарик. Возможно, изменение наклона оси сыграло роль в превращении Марса из очень похожей на Землю планеты с водоемами на поверхности в раскаленную пустыню. Если наблюдатель у другой звезды увидит Землю и Марс, он заключит, что обе планеты находятся в обитаемой зоне Солнца, но наклон оси вращения Марса подскажет ему, что на этой планете жизни, скорее всего, нет.

У Kepler-186 f ось меняет наклон в узком диапазоне и медленно, таким образом, что времена года сменяют друг друга примерно так же, как на Земле; то же самое оказалось справедливо для другой экзопланеты Kepler-62f. Она чуть больше Kepler-186 f и Земли, но не настолько велика, чтобы быть газовым гигантом, и климат на ней, по всей видимости, тоже довольно стабильный.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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